Iceta dice que la solución al problema catalán no pasa por que Junqueras esté 13 años en prisión

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que la resolución del conflicto catalán solo llegará por el camino del diálogo y el "reencuentro": "¿La solución a este problema es que Oriol Junqueras esté 13 años en prisión? No, no y no", ha afirmado.

Durante su intervención en la clausura del IX congreso del PSC en las comarcas gerundenses, el primer secretario de los socialistas catalanes ha defendido que hay que compatibilizar la crítica a los líderes independentistas con medidas que ayuden a "curar las heridas" abiertas por el procés.

En este sentido, ha defendido que el PSC tiene que "combatir democráticamente" tanto a independentistas como a "independizadores", siendo estos últimos los que, con sus posturas reaccionarias y recentralizadoras, dan argumentos a los partidarios de la secesión.

"Esto solo lo podremos arreglar desde el diálogo, desde el respeto y el reconocimiento del otro. No renunciaremos nunca a buscar la solución desde una actitud dialogante, por muy difícil que a veces nos lo pongan nuestros adversarios", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que "a veces se pone difícil" dialogar cuando desde el independentismo se acusa a los socialistas de ser "verdugos y carceleros". "No se produce un clima favorable", ha ironizado.