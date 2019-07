Hacienda podría llevarse un pellizco de 30.000€ del dinero recaudado por Vox para Borja

Hacienda podría llevarse un pellizco de cerca de 30.000 euros por la donación de 110.000 por parte de Vox a Borja, el joven condenado por homicidio imprudente en Málaga. Según los cálculos de Gestha, sindicato de Técnicos del Ministerio liderado hoy por María Jesús Montero, el donatario, es decir, la persona a quien se otorga el dinero, tendrá que pagar una cuota de 28.061,02 euros en base al impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía.

Esto,si se tiene en cuenta una donación única por parte del partido político y no la cantidad aportada por cada uno de los casi 5.400 donantes. En este último escenario, habría que aplicar el impuesto en cada uno de los casos, resultando una cuota bastante inferior a los 28.061 euros.

De acuerdo a los mismos técnicos, el beneficiario de la donación, al no tener relación de parentesco con el donante y si su patrimonio no supera los 402.678,11, tendría que liquidarlo en Hacienda en el plazo de un mes.

Borja provocó la muerte de un ladrón tras acudir en auxilio de una mujer a la que estaban robando y se enfrenta a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros si quiere evitar entrar en prisión. El juez le acusa de homicidio imprudente grave, al acreditar la agresión, consistente en dos puñetazos, y el posterior abandono del lugar despreocupándose "del estado del agredido sin dar cuenta a la autoridad policial o sanitaria" que acudió al lugar.

Campaña de 'crowdfunding'

El pasado martes Vox solicitó el indulto para el joven y anunció el lanzamiento de una campaña de crowdfunding para recaudar durante esta semana una suma que permitiese al acusadoeludir la cárcel, ya que no cuenta con antecedentes penales y la pena impuesta no supera los dos años.

Vox recaudó algo más de 110.000 euros desde las 10.00 horas hasta las 24.00 del martes 16 de julio

Si el juez estima que Borja ha intentado compensar a la víctima económicamente de manera conveniente, no tendrá que ingresar en prisión. Este depositó 6.000 euros pero, a juicio del magistrado, no era una cuantía suficiente para compensar a la familia del atracador por el fallecimiento posterior de éste a causa del enfrentamiento físico que tuvo lugar entre ambos.

Vox recaudó algo más de 110.000 euros desde las 10.00 horas hasta las 24.00 del martes 16 de julio. Un total de 6.400 euros fueron aportados por diputados nacionales y autonómicos del partido, así como algunos concejales. Sin embargo, la campaña cerró antes de lo previsto a petición del joven, que no quería que pareciera que se estaba lucrando y que, según fuentes cercanas al mismo, quería permanecer en el anonimato.

Indemnización de las hijas del fallecido

De hecho, de acuerdo a las mismas fuentes, Borja no quiso aceptar el dinero de la campaña en un primer momento, pero lo acabó cogiendo porque "no tiene dinero para afrontar esa multa". No obstante, en su entorno insisten en dejar claro que el dinero de la donación no pasará por las manos del joven. Este será destinado, especifican, a indemnizar a las hijas del fallecido, que actualmente están estudiando.

La recaudación vía crowdfunding es para indemnizar a las hijas del fallecido y, con ello, saldar la 'deuda' de Borja. Se trataría de un crowdfunding de tipo donación

Aunque no pase por sus manos, la recaudación vía crowdfunding es para saldar su 'deuda'. Se trata de un crowdfunding de tipo donación, ya que los donantes no reciben nada a cambio, por lo que tributarápara las personas físicas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Con la llegada del nuevo Gobierno andaluz dicho impuesto ha quedado bonificado en un 99% entre familiares con un grado de parentesco 1 o 2, es decir, hijos, padres y cónyuges, pero no es el caso de Borja.

Según ha indicado Enrique Agüera, el abogado de las jóvenes, estas aceptarían la suspensión de la pena de prisión de dos años impuesta a Borja si éste hace efectiva la indemnización de 180.000 euros. Si bien el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga dictó condena contra Borja y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial la ratificó, ahora la Fiscalía de Málaga se ha mostrado a favor de suspender la pena de dos años de prisión.

No obstante, el joven no va a pedir personalmente el indulto porque supondría, según su abogado, asumir el delito cuando él cree que actuó correctamente. Además se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está a la espera de que el Alto Tribunal decida si lo admite o no a trámite.