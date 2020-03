El Gobierno dificulta a los hospitales desbordados contratar a médicos extranjeros

Las trabas burocráticas agravan la crisis sanitaria. Solo en Madrid se calcula que hay 800 médicos especialistas extracomunitarios, que provienen de Venezuela, Cuba y México, entre otros países. Profesionales que quieren ayudar, pero que se ven imposibilitados a hacerlo. El Gobierno anunció el 15 de marzo la puesta en marcha del reconocimiento exprés del título de estos profesionales, pero a día de hoy nadie ve que la situación se esté resolviendo. Mientras, los fallecidos por la infección del coronavirus se han disparado hasta más de 1.000 personas.

"Está llegando muchísima gente", confirman desde el Colegio de Médicos de la capital. Son de momento al menos 800 los profesionales que se ofrecen pero no pueden trabajar en los hospitales por no tener el título homologado. La cuestión no es baladí, explican en conversación con Vozpópuli, porque el Colegio tiene que velar sobre la veracidad y solvencia de los profesionales y para ello es necesario que sus títulos extranjeros se reconozcan en España (los médicos de países de la UE se le reconoce de manera inmediata).

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lanzó una petición pública la semana pasada para que los médicos interesados pudieran ayudar en la emergencia. Falta personal sanitario prácticamente en todos los centros hospitalario. Respondieron centenares de profesionales. Algunos de ellos han empezado a trabajar, pero se han encontrado ante un muro legal: no pueden ser contratados porque todavía no se ha resuelto su petición de homologación del título. "No entendemos porque el Gobierno no centra sus esfuerzos en aclarar quién puede trabajar y quién no", explican fuentes conocedoras de la situación.

Contratación extraordinaria sin fecha

Los hospitales están reclamando más personal, además de instrumentos como mascarillas y respiradores. En ambos casos el Gobierno de Pedro Sánchez va con retraso. El problema es que a pesar de que residan en España, muchos de estos médicos extranjeros siguen esperando que el ministerio de Sanidad y Educación aclare sus peticiones entregadas a veces incluso antes de que explotara la crisis del Covid-19.

Ante la emergencia, los hospitales se preparan para realizar contratos al margen del protocolo habitual. "No van a prescindir de médicos en este momento", sostienen fuentes del sector sanitario.

Illa anunció que su ministerio prevé la contratación con carácter extraordinario y transitorio de médicos extracomunitarios que tengan pendiente de la homologación de su título. Pero se desconoce cuándo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice ser consciente del problema. El "refuerzo" del personal sanitario es una de sus prioridades, ha afirmado el pasado viernes en rueda de prensa. Sin embargo, todavía no consta que el Gobierno de Sánchez se haya tomado en serio cómo resolver la cuestión y cuándo.

El pasado 15 de marzo, Illa anunció que su ministerio prevé la contratación con carácter extraordinario y transitorio de médicos con el MIR aprobado, pero sin título de especialistas, y de médicos especialistas extracomunitarios que tengan pendiente de la homologación de su título en España. Pero se desconoce cuándo y cuántos de esos profesionales puedan entrar a trabajar y ayudar en los hospitales. Este diario no ha recibido respuesta a su petición al ministro de Sanidad sobre el asunto.

"Hay mucha buena voluntad"

El gremio de los médicos se adelantó al Gobierno y empezó a crear su registro de profesionales extranjeros antes incluso de que se declarara el estado de alarma. "Ya veíamos que la situación era problemática", explican en conversación con este diario. Pero todos estos esfuerzos serán en vano si el Gobierno no aclara cuantos médicos que viven en España pueden ejercer.

Además de los médicos extranjeros que ya residen en el país, los colegios de médicos están recibiendo peticiones desde otros países, como México, de profesionales dispuestos a viajar para ayudar. Pero el problema de la lentitud de los trámite para la homolagación sigue siendo el mismo. "Hay mucha buena voluntad", comentan desde el Colegio de Madrid, donde recalcan que ellos no pueden ignorar el filtro administrativo y piden la colaboración de las autoridades públicas regionales y estatales. El tiempo, mientras tanto, corre.