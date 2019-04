Florentino Pérez condicionó su ayuda a la oposición guineana: no financiaría un golpe de Estado

El máximo accionista del Grupo ACS y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, condicionó su ayuda a la oposición de Guinea Ecuatorial liderada por el presidente del Partido del Progreso, Severo Moto, a que el dinero no fuera utilizado para financiar un golpe de Estado. Así lo asegura el propio Severo Moto(Sevilla de Niéfang, 6 de noviembre de 1943) en una entrevista concedida a Vozpópuli en la que califica la ayuda de Florentino Pérez, conocida a través de un informe del comisario jubilado José Manuel Villarejo, como de carácter "familiar".

Al aludir a "familiar", Severo Moto se remonta a los años de la colonia española de Río Muni (el nombre de la parte continental), cuando la mujer del presidente del Real Madrid, María Dolores Sandoval, conocida con el nombre de Pitina, nació en Niéfang.

En el parto, según este relato, el padre del opositor, Paulino Moto, había sido el enfermero en el hospital de Niéfang. Y esta conexión fue el principal nexo de unión entre Florentino Pérez y el líder de la oposición del país africano. "Pueden imaginar que las relaciones con esa familia no empiezan en España, sino en Guinea Ecuatorial a través de este detalle tan bonito, de una amistad con los Sandoval, porque mi padre como enfermero atendió a la madre de Pitina en el momento de nacer ella".

Tragedia económica

Ya en España un diputado del PSOE, que Severo Moto identifica como [Ramiro] Cercós, le propuso visitar a Florentino Pérez, ya que sabía que este tenía algún tipo de vínculo con Guinea: "En el 94 fuimos a visitarle y nos dijo que su mujer había nacido en Guinea. Y por eso mi relación con Florentino nos ayudó a salir de esa tragedia económica en la que estábamos", recuerda el político guineano.

Por eso Severo Moto considera que Florentino Pérez le ayudó como si fuera "un hermano, un primo o un amigo de mucho tiempo. Pero, sobre todo, la raíz de esta ayuda nace mucho más profunda, y a eso no le llamo yo financiación. Y cada vez que venía de Guinea y le visitaba me decía: mira Severo, aquí se está hablando mucho de ruidos, de golpes de Estado… Todo, menos eso...", completa el líder del Partido del Progreso.

Y por eso, Severo Moto asegura que Florentino Pérez condicionó su ayuda a que con ella no sirviera, "bajo ningún concepto, para financiar golpes ni para la violencia".

Esta relación entre el líder de la oposición y Florentino Pérez acabó siendo muy estrecha, según Moto. Y fruto de ello, el dueño de ACS protagonizó un homenaje al Partido del Progreso. "Sencillo pero muy importante, porque ahí aparecieron el alcalde de Madrid y unos cuantos ministros. Florentino Pérez hizo la presentación de Severo Moto y después anunció que se presentaba a las elecciones del Real Madrid", recuerda el vicepresidente del Partido del Progreso, Armengol Engonga.

Sin contrapartida

"La ayuda fue testimonial y sirvió para sacarnos de los pequeños agujeros, para ir a viajes como a Nueva York o a otros lugares", prosigue Engonga, tras lo que Severo Moto continúa: "El término financiar... no lo veo preciso a mi pobre entender, yo lo entiendo más como que Florentino Pérez hizo aquello como algo más familiar, y por las relaciones que existían. Yo entiendo el término financiación como una ayuda, pero con una intención clara, por lo que yo tendría que dar una respuesta a esta ayuda. Y eso no fue así", concluye el líder de la oposición, que niega cualquier contrapartida.

De esta forma, Severo Moto rechaza las críticas que ha recibido desde Guinea Ecuatorial después de que reconociera haber recibido ayudas de Florentino Pérez: "En Guinea Ecuatorial hay quien lo ha tomado como que yo he recibido un dinero que tenía que haberlo declarado, por lo que me acusan de corrupción. Pero yo creo que la ayuda de Florentino Pérez nunca tuvo un objetivo final. Eso nunca existió, y Florentino estaba un poco afectado por la imagen que yo tenía aquí, sobre todo en el periodo de Zapatero, de golpista, y la ayuda que me ofrecía era más familiar que de empresario: era testimonial y sin contrapartida".

Por eso, la clave de la ayuda fue, según Moto, que el dinero no se destinara a cualquier tipo de violencia: "Florentino había sido secretario de Estado de Comercio con la UCD, era político de origen y por tanto los temas de ruido no le gustaban, y no por eso dejó de ayudarme en esa dimensión testimonial", recuerda el opositor en la entrevista, en la que reitera: "La ayuda era en temas muy puntales, por ejemplo, si queríamos viajar él se encargaba de los billetes".

"Nos daba 1.000 euros"

La aportación de fondos fue interrumpida antes del fallecimiento en 2012 de la mujer de Florentino Pérez, según el opositor: "Aunque si necesitábamos 1.000 euros, nos los daba. Estamos hablando de calderilla, como decía Iñaki Anasagasti, estamos hablando del chocolate del loro, aunque para nosotros era mucho y nos sacaba de los apuros", explica Armengol Engonga, tras lo que Severo Moto resalta: "Cada vez que yo venía me daba 1.500 euros o entonces en pesetas y eso era lo que hizo crecer al partido. Yo no lo quería usar para mi".

Severo Moto rechaza la existencia, tal y como asegura Villarejo, de un pacto de no agresión de la oposición con la dictadura de Malabo para apoyar a uno de los hijos de Teodoro Obiang

En cuanto al contenido del denominado "Informe King" encargado por la dictadura de Guinea Ecuatorial al comisario José Manuel Villarejo, por el que este cobró 5,3 millones de euros, Severo Moto rechaza la existencia, tal y como asegura el exagente, de un pacto de no agresión de la oposición con la dictadura de Malabo para apoyar a uno de los hijos de Teodoro Obiang: Gabriel Mbega.

"Es increíble, es maquiavélico, no lo sabíamos, quien dice eso desconoce a Severo Moto y a su familia política y natural. Esto es mentira pura, sí eso existió no se nos comunicó, ni por Florentino Pérez ni por Villarejo. Es obsceno que me vinculen con el hijo de Obiang", lamenta enfadado Moto, tras lo que Armengol Engonga completa: "En el Partido del Progreso hemos cumplido 36 años y Severo Moto ha rechazado todos los cargos que le ofrece el propio Obiang y el dinero. Hemos renunciado a todo. Queremos democratizar nuestro país. Vincularnos con el régimen es no conocernos y eso es una mentira ofensiva".

Oferta de Obiang a Villarejo

Sobre la investigación realizada por Villarejo acerca del dinero de la dictadura guineana en el extranjero, Severo Moto considera que es parte de un plan urdido por el dictador, Teodoro Obiang Nguema: "La información que tengo sobre el apoyo a Teodorín y el freno a Gabriel me suena a un plan muy bien urdido por Obiang, porque el preferido de Obiang es Teodorín. Yo creo que ha tenido que ser una oferta de Obiang a este señor [Villarejo] o una decisión suya porque este trabajo suponía pasta. Y no creo que esto nadie lo haga sin cobrar. En el fondo de todo está Obiang", asegura Moto.

Según el opositor, Obiang espera que la comunidad internacional acepte que le ceda el poder a su hijo: "Pero está claro que no es nada fácil. A lo mejor en vez de esperar que otros le ayuden, él lo ha intentado, con dinero, porque tiene suficiente para conseguir a un experto en esas materias como Villarejo. Se ve que Obiang tiene difícil frenar a cualquiera de sus hijos. Primero les suelta y les deja hacer lo que les da la gana, y después quiere frenarlos cuando ya no puede".

Severo Moto acusa finalmente a la dictadura de Guinea Ecuatorial de comprar el apoyo internacional: "Vive porque paga muy bien. Una vez [Obiang] me dijo: los españoles no me pueden decir nada, porque les pago muy bien", concluye el líder del Partido del Progreso.