El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha negado que conociese de antemano el contendido del documento difundido en Telegram por Carolina Bescansa, de manera accidental, en el que se plantea un plan para desalojar a Pablo Iglesias de la dirección estatal. Además, lo ha tachado de "inaceptable de todo punto" en declaraciones a las puertas del Congreso. El diputado por Madrid ha asegurado que aún no ha conversado con Iglesias, aunque no tardará en hacerlo. En este sentido, ha sostenido que no le cabe duda de que el líder de su partido confiará en su versión.

El ex número dos de Podemos ha vuelto a insistir en que su objetivo es seguir trabajando para lograr "un acuerdo" que le permita presentarse a las primarias de la formación de las que debe salir el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y su lista. A diferencia de lo sostenido por Bescansa en su documento, Errejón sigue defendiendo que busca integrar a las diferentes corrientes y ha reiterado su voluntad de contar con el líder regional del partido, Ramón Espinar.

La cofundadora de Podemos, por su parte, ha achacado la difusión accidental del borrador a su equipo, aunque sí ha reconocido que su postura con respecto a la línea política de Espinar es "crítica". Errejón ha manifestado que en los términos del documento, la diputada no podría acompañarle en su candidatura como número dos, tal y como le ofreció el pasado lunes. "El documento es inaceptable y en esas condiciones no podría" mantener la oferta.

Es un documento hasta cierto punto delirante y de todo punto de vista inapropiado"

El borrador difundido por accidente contempla una serie de puntos para preparar una candidatura a las generales con Carolina Bescansa como candidata a la Presidencia del Gobierno y a la secretaría general de la formación. "Es un documento hasta cierto punto delirante y de todo punto de vista inapropiado. No ayuda a construir una candidatura de unidad con todos los compañeros", ha zanjado Errejón.

Sí ha reconocido haberse visto en la mañana de este miércoles con Bescansa en los pasillos de la Cámara Baja y le ha dicho que seguía valorando su oferta, aunque sin darle una respuesta definitiva.