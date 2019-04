No habrá consecuencias para Toni Comín tras dar el sí a Carles Puigdemont y concurrir a las europeas como número 2 de JxCat. Si bien los estatutos de ERC impiden presentarse por otra lista electoral o pedir el voto para otra formación, lo cierto es que Comín no incumpliría ningún deber al no ser militante.

Vilalta muesta su "respeto" a la decisión de Comín, y le ha deseado "mucha suerte trabajando por la República", ha asegurado Vilalta horas después de señalar que la decisión de Comín "tendrá consecuencias" que el propio exconsejero "conoce y habrá valorado", pero al mismo tiempo matizaba que se estudiaría el caso en el seno de ERC.

Pese a la ruptura con Comín, Vilalta ha descartado sumar ERC a JxCat en una lista unitaria de cara a las europeas, tal y como exigieron Puigdemont, el propio Comín y Clara Ponsatí en una carta. El movimiento podría responder al hundimiento del PDeCat en las encuestas, que le dejan fuera de la Eurocámara tras el rechazo del PNV a sumarse a esa lista.

ERC se ha negado concurrir en coalición con los socios en el Parlament colocando a Oriol Junqueras como jefe de lista en todas las elecciones a las que concurra la formación republicana. El PDeCAT ha intentado por activa y por pasiva sumar a los republicanos y separatistas para unir fuerzas, una maniobra para ocultar los malos augurios de las encuestas electorales. También el PNV ha roto la alianza con la nueva CiU, tras una alianza de más de 15 años.

ERC ha rebajado el tono sobre la nueva situación de Comín

"Mostramos el respeto a la decisión personal de Comín y le agradecemos todo el trabajo hecho con ERC", ha apuntado Vilalta, dejando así la puerta cerrada al exconsejero de Salud y residente ahora en Bélgica. "Le deseamos toda la suerte en lo que pueda hacer trabajando por la República y Cataluña", ha indicado.

"La suerte que tenga él seguro que será la suerte que tendremos como país", ha señalado la portavoz republicana en rueda de prensa. "Nunca tomaremos decisiones que puedan perjudicar su situación de represaliado", ha continuado.

Vilalta ha asegurado, además, que "el referéndum es una de las mejores herramientas para ejercer el derecho a la autodeterminación", aunque no existe tal norma en España. "La mayoría del país, el 80%, -continúa- está de acuerdo en ejercer el derecho a decidir. Queremos trasladar este consenso a las instituciones españolas para solucionar este conflicto", ha señalado.