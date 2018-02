Duran: "No cabe decir que el proceso independentista está derrotado"

El exlíder de Unió Josep Antoni Duran ha afirmado que "no cabe decir que el proceso independentista está derrotado", puesto que Cataluña sigue marcada por la "inseguridad". Por ello, reclama un "presidente legal" que gobierne Cataluña.

Ha respondido así a preguntas de los periodistas durante una visita a la institución benéfico social Padre Rubinos, en A Coruña, sobre la situación de Cataluña, y en concreto por si ya se puede hablar de una derrota del proceso soberanista.

"La situación sigue siendo compleja y sigue marcando inseguridad", ha reconocido Duran, y aunque considera que una parte importante de dirigentes independentistas "no están dispuestos a continuar por la vía de la unilateralidad" ante el temor a terminar en prisión, "no cabe decir que el proceso está derrotado".

Frente a esto, ha asegurado que, "cuanto antes", Cataluña necesita "un gobierno que de una vez gobierne" y que "permita levantar la aplicación del artículo 155". Además, reclama para Cataluña "un presidente que sea legal" y que "no esté perseguido por la justicia".No obstante, considera que no será "fácil" estabilizar la situación de Cataluña, puesto que los catalanes --dice-- necesitarán tiempo para sobreponerse de lo sucedido en los últimos meses con el proceso soberanista.

"Triple reconciliación"

A su juicio, cree que Cataluña necesita una "triple reconciliación". Primero, entre los propios catalanes para hacer frente a la fractura social; segundo, con el conjunto de España y, por último, asegura que es necesaria una "reconciliación" con los mercados, ante la huída de empresas del territorio catalán.

Preguntado por si existe ruptura dentro de las filas del bloque independentista, ha opinado que JxCat y ERC compiten entre si por "ver quien es más independentista", lo que está dificultando la gestión del proceso de Cataluña.

"Privadamente, muchos de ellos --los independentistas-- se dan cuenta de que no tiene salida lo que en su día emprendieron pero no quieren ser los últimos en dar una paso adelante para que no se les califique de traidores", ha opinado.

Ante esto, "si no se recompone las relación interna" entre ambas formaciones políticas, el también exsecretario general de CiU no descarta una nueva convocatoria de elecciones. "Si no la recomponen, iremos de nuevo a elecciones", ha augurado.