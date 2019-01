Casado: "Lo que dice Vox en Andalucía está dentro de la Constitución"

"Lo que dice Vox en Andalucía por ahora está dentro de la Constitución". Así ha justificado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, las negociaciones con el partido de extrema derecha en la región. Además, ha afirmado en relación a los Presupuestos Generales del Estado, que Pedro Sánchez "ha optado por una línea ideológica radical" y que va "totalmente en contra" de lo que piensa el PP.

En una entrevista para Onda Cero, el líder popular ha afirmado sobre las líneas rojas que establece Vox, que "va a ser investido Moreno Bonilla, es el mandato de los andaluces, ningún partido se puede permitir el lujo de malograr un cambio en Andalucía". "Sólo el PP puede considerarse útil a la hora de establecer alianzas a la izquierda del PSOE, porque parece que Ciudadanos y Vox son incapaces de dialogar", ha añadido.

Casado ha asegurado que en la actualidad "no hay medidas específicas para las víctimas de violencia doméstica y sí las hay para las de violencia contra la mujer". Los populares entienden que lo que pide Vox es ampliar esa cobertura a todas la víctimas de violencia doméstica y eso es "positivo". "Si Vox no se refiere a eso, va a tener muy difícil explicar por qué Susana Díaz sigue gobernando porque ha querido quitar ayudas" a las mujeres víctimas.

Además, ha asegurado que, "por ahora" lo que ha dicho Vox en Andalucía "está dentro de la Constitución" a la vez que ha hecho una comparativa entre el partido de extrema derecha y Ciudadanos. "No nos gusta que Vox pida la supresión de las autonomías, pero tampoco que Cs pidiera la supresión de las diputaciones y del Senado", ha dicho.

Los Presupuestos

Sobre las cuentas del Estado, Casado ha dicho que Sánchez ha preferido "seguir con sus socios de la moción de censura que con partidos de cambio moderado de España". "De aquí al viernes deberían recapacitar y ofrecer otros Presupuestos", ha añadido.

El líder popular ha espetado que el actual presidente del Gobierno es "lo más radical de la izquierda que ha habido en el PSOE"

Asimismo, el popular ha querido reiterar su opinión de que "Sánchez va contra la Constitución" en cuanto a la situación en Cataluña. Según Casado, el presidente del Ejecutivo está "pactando" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "una consulta de autodeterminación que vuela por los aires" la Carta Magna.

"Lo más radical de la izquierda"

El líder popular ha espetado que el actual presidente del Gobierno es "lo más radical de la izquierda que ha habido en el PSOE". Considera "una broma que Sánchez se reclame liberal, porque lo que está haciendo son medidas intervencionistas". "Si fuese liberal bajaría impuestos, tendría políticas liberales, no proteccionistas (...) No pactaría con los independentistas. No estaría reconociendo una interlocución con Arnaldo Otegi", ha añadido.

Por ello, ha señalado, que que Sánchez se defina como liberal es como si él se define como socialista, "es ridículo".