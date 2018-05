'El Bigotes' se explaya en su última palabra: "Si me da Dios fuerza acabaré con la carrera de todos"

Álvaro Pérez 'El Bigotes', uno de los cabecillas de la trama Gürtel, ha lamentado este martes que el Tribunal Supremo haya confirmado los 13 años de cárcel impuestos por los presuntos amaños en la pieza denominada Fitur. Así lo ha dicho 'El Bigotes' al tomar la última palabra en el juicio de Gürtel valencia, en la que ha asegurado: "La verdad ha muerto, no creo en la justicia". Y por ello, ha continuado, no volverá a colaborar con los jueces y fiscales.

El Bigotes se ha referido a unas personas inconcretas que habrían realizado un complot contra él y ha agregado: "Lo triste, lo desgraciado y lamentable es que cuando salga de la cárcel los que me han hecho lo que me están haciendo hoy seguirán sentados en sus sitios riéndose de todo esto". Pero sin embargo, ha añadido, "si me da Dios fuerza acabaré con la carrera de todos ellos".

La intervención la ha llevado a cabo Álvaro Pérez en presencia de Pablo Crespo y Francisco Correa, visiblemente afectados por las palabras de 'El Bigotes'.

"Rezo para que todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos"

"Imagino que no pasará nada porque nos hayamos enterado con una filtración. No pasa nada con nada". Tras ello, el juez le ha dicho que estaba hablando de otro juicio a lo que Pérez ha contestado: "Hoy estoy hablando de mí, de lo que yo siento. Me imagino que mucha gente estára celebrando la sentencia del Supremo de hoy. Sacarán el confeti y a celebrarlo. Desde hoy ya no estoy en preventivo. Y cuando me preguntan qué condena tengo me preguntan: '¿hermanito, a quíen has matao?' Y les digo que me han caído 13 años y no se lo creen".

"La verdad ha palmado"

"Hoy la verdad ha palmado, ha muerto", ha continuado el que llamó a Francisco Camps "amiguito del alma". "Yo no sé de que va su lenguaje jurídico, pero sí sé lo que yo he hecho. Y siento que no creo en la justicia, absolutamente nada, haré caso solamente a lo que me diga mi abogado porque es al único que creo".

El juez le ha reprochado que "está usted hablando de sentimientos" y Pérez ha defendido su derecho a hacerlo. "Cuando cometes un delito económico para llevarte dinero al bolsillo, desde hace 10 años yo vivo en una ruina personal y familiar importante. El día que se destapó ni la UCO ni nadie me encontró dinero en ningún sitio. No tenía ni un céntimo. Hoy todo el mundo pide sentencias ejemplares, pero lo que debería pedir la gente es sentencias justas. Llevo 10 años soportando que sicarios mediáticos y palanganeros pidan justicia".

Tras ser apercibido de nuevo, 'El Bigotes' ha dicho que reza "para que todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos".