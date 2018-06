Tiana, el secretario de estado de Educación que aboga por eliminar los títulos de la ESO

El actual rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, acaba de convertirse este jueves en el nuevo secretario de Estado de Educación de Gobierno de Pedro Sánchez, un cargo que ya ocupó entre los años 2004 y 2008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense en la rama de Pedagogía, quien sustituye en el cargo a Marcial Marín, nombrado por el anterior ministro Íñigo Méndez de Vigo,fue uno de los principales artífices de la Ley Orgánica de Educación (LOE), norma anterior a la Lomce y es un defensor de la abolición del título de la ESO, tal y como demostró el año pasado en el Congreso de los Diputados durante su intervención en la subcomisión creada para tratar de tejer el malogrado pacto nacional educativo.

En la línea del sociólogo Julio Carabaña, Tiana aboga por un modelo de acreditaciones similar al de otros países europeos. "España es una excepción entre los países europeos porque al final de la escolarización obligatoria existe una titulación formal que abre o cierra puertas con posterioridad. Por ejemplo, los ingleses entregan una certificación (A, B, C) en la que hacen constar las calificaciones obtenidas en una serie de materias. En el caso de los franceses, al final del collège, a los 15 años, tienen un examen que no es obligatorio y no dan un título a todos los estudiantes para pasar o no al liceo como sí ocurre en España al terminar la Educación Secundaria", explicaba Tiana a este diarioel curso pasado.

Colegio Siglo XXI

El madrileño inició su trayectoria docente en Colegio Siglo XXI como profesor de Matemáticas y Ciencias Sociales en la ya desaparecida Educación General Básica (EGB). Se trata de un centro privado fundado por una cooperativa de padres en Moratalaz en el Madrid de los años 70 en el que la educación se basa en la llamada Pedagogía Freinet, que propone escuchar al alumno y tomar decisiones de forma consensuada. Allí estudió la diputada de Unidos Podemos Irene Montero y, según publicó este diario, es uno de los referentes por los que habría decidido mudarse a La Navata.

"Si alguien no obtiene el título de la ESO se cierra puertas para estudiar Bachillerato o la FP, por lo que siempre hay un porcentaje de estudiantes [superior al 20%] que no puede seguir estudios posteriores. Como el fracaso escolar se mide por el porcentaje de no titulados, en reino Unido, por ejemplo, este sería del 0% porque no existe ese título", defendía Tiana.

Sin embargo, la abolición de la titulación no implicaría, según su criterio, que no haya requisitos para matricularse en los estudios posteriores. "Puede ser un certificado que recoja las calificaciones obtenidas o el grado de adquisición de determinadas competencias. Entre las ventajas, estaría que lo tendrían todos los estudiantes sin excepción, con certificaciones diferentes pudiéndose abrir vías a unos estudios u otros con requisitos diferentes para matricularse", considera.

Modelo "abierto"

Además, Tiana cree que hay que caminar hacia un modelo abierto para que, después de terminar la escolarización obligatoria, se pudiese seguir avanzando: si una persona alcanza otra certificación con posterioridad, se le puede ir reconociendo. Con esta no controvertida visión, Tiana, que ha desarrollado su docencia en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y legislación educativas, así como ha sido profesor en la licenciatura en Pedagogía y la diplomatura en Educación Social, llega este jueves a la Secretaría de Estado de Educación.

Por otro lado, fue director del Centro Nacional de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE), dependiente del Ministerio de Educación y sustituido en 1993, en virtud de la Logse, por el Instituto de Calidad y Evaluación (INCE), donde tuvo un papel determinante en 1991, cuando consiguió que todas las comunidades autónomas aceptasen los criterios del Ministerio de Educación a la hora de someterse a la evaluaciones educativas del organismo dependiente del Ministerio.

Según el un comunicado emitido por el Ministerio de Educación, Tiana ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como Unesco, OCDE y Banco Mundial y ha sido miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos, Argentina y México; es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos relacionados con la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o evaluación de los sistemas.