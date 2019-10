Under Armour: la mejor ropa deportiva para comprar online

Me ha gustado tanto que lo he comprado 2 veces, así de sencillo. Si bien Under Armour talla ligeramente grande (para haceros una idea, mido 1,75m y peso 75kg) en un principio pedí la talla M y me sienta bien, pero en mi segundo pedido opté por la talla S y me está perfecto. Este modelo en particular tiene que quedar ajustado al cuerpo y es muy cómodo. Ligero y muy transpirable.