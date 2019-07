Samsung o Xiaomi: ¿qué smartwatch comprar?

Llevo dos semanas de uso bastante intenso del reloj y la cosa ha ido bastante bien. He leído de todo de este reloj buenas opiniones y bastantes malas. He de decir que me decidí por este y no por el Galaxy Watch porque la diferencia de precio no justificaba los añadidos. En cuanto a las notificaciones va genial, recibes todas las del móvil y en el caso de WhatsApp (debe ser por una actualización) si que puedes leer todos los mensajes y contestarlos. En el deporte todo va genial, no necesitas llevar el teléfono ni siquiera ya que solo el reloj monitoriza todo lo necesario hasta crea la ruta en el mapa cuando vas a correr. El pulso lo mide mejor que la mayoría de smartwatches y el sueño más de lo mismo. Tal vez es un poquito grande para dormir con el pero en cambio es muy bonito y sienta genial con la ropa del día a dia. Puede que sea un poco generoso al contar pasos pero no excesivamente. En cuanto a la batería si lo usas 24h al día dura 2 días, ni más ni menos. Si te lo quitas para dormir y tal puede que lo alargues un poco más. En definitiva estoy contento, vengo de un smartwatch de wear os y creo que Samsung lo ha hecho mejor que Google.