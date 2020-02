El PNV ataca a la oposición mientras crece el riesgo de más derrumbes en Zaldibar

Una tragedia con dos desaparecidos bajo toneladas de basura. Unas cuantas incógnitas por resolver sobre la gestión del desastre. Un Gobierno, el vasco, donde empieza cundir la preocupación. Una oposición con partidos muy distintos (Bildu, Podemos y PP) que por una vez coinciden. Unas inminentes elecciones que se entreveran con lo anterior. Y un riesgo creciente de que haya más derrumbes o incendios en un vertedero al que todos miran en el País Vasco.

Este es el complejo panorama de la crisis política desatada en el País Vasco por la tragedia de Zaldibar a sólo un mes y medio de los comicios autonómicos. Este mismo martes el lehendakari, Íñigo Urkullu, y varios de sus consejeros comparecen en el Parlamento de Vitoria para dar explicaciones sobre lo que sucedió, sobre lo que falló para que sucediera y sobre lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder, entre otras cosas.

Las comparecencias de este martes se prevén tensas. Los grupos de la oposición esperan con el cuchillo entre los dientes a un Gobierno vasco al que culpan tanto de errores de la gestión de la tragedia como de la escasa vigilancia respecto a las condiciones previas del vertedero que originaron el suceso. Y ponen en su punto de mira a Urkullu. Arguyen varios motivos que para el PNV son "puro electoralismo".

Preocupación...y al ataque

Cuando el lehendakariconvocó las elecciones autonómicas, el lunes de la pasada semana, no podía imaginar que un asunto así iba a convertirse en uno de los temas preponderantes en la precampaña del 5-A. Bildu, Podemos y PP no se cansan de señalar la responsabilidad en el suceso del Gobierno vasco del PNV y el PSOE. La preocupación se extiende en el PNV, donde han pasado a la ofensiva contra las críticas de una oposición a la que acusan de "electoralismo".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya atacó a la oposición por su "carroñerismo político". Este lunes le tocaba el turno al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que aseguraba que la oposición se ha dedicado a "dar mítines" de "precampaña electoral", mientras las instituciones vascas, con Urkullu a la cabeza,intentaban solucionar el problema.

"Munición de campaña"

A su juicio, "lo que hay es una oposición que se han dedicado a dar mítines durante este fin de semana" frente a "unas instituciones, empezando por el lehendakari, implicadas en solucionar este asunto y trabajar". Así lo aseguraba en una entrevista radiofónica recogida por Europa Press.

"Estamos en precampaña electoral y ya se ve claramente que a algunos solo les interesa utilizarlo como munición de campaña". "Por eso -agregaba Esteban-, creo que el ejemplo que se está dando desde las instituciones, y el trabajo que se ha hecho desde ellas desde el primer minuto ha sido impecable, informando, dando la cara y trabajando coordinadamente todos los departamentos".

Dos versiones incompatibles

Declaraciones aparte, la oposición cree que el Ejecutivo vasco de peneuvistas y socialistas no realizó los controles previos necesarios, no avisó a tiempo de los problemas que se avecinaban y gestionó con soberbia y sin suficiente información la tragedia. Una de las principales críticas es que el Ejecutivo no avisó de la existencia de amianto en la zona hasta ocho horas después de iniciarse las labores de rescate.

El Gobierno autonómico se defiende apuntando a la responsabilidad de la empresa propietaria del vertedero, Verter Recycling, que no habría avisado a las autoridades de los problemas detectados días antes del derrumbe. Asimismo, recuerda que desde 2011, cuando se inició la actividad, el vertedero había pasado todas las inspecciones preceptivas. Además, señala que el aviso sobre la presencia de amianto se hizo cuando se supo y señala que en un principio se ocupó del caso la Diputación Foral de Vizcaya al haberse producido el corte de una carretera de titularidad foral.

Riesgos en el vertedero

En paralelo a los dimes y diretes de la batalla política, prosiguen los hasta ahora infructuosos trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos, Joaquín Beltrán (51 años) y Alberto Solaluce (62), que trabajaban en el vertedero cuando se produjo el derrumbe de la ladera donde se asienta. En la zona, cercana a la AP-8, hay unas 700.000 toneladas de basura.

Los expertos aseguran que existe un riesgo de que haya nuevos derrumbes en la zona, por lo que el Gobierno vasco está extremando las precauciones. Además, en estos días se han registrado varios incendios que emiten gases tóxicos. Justo eso propició que el fin de semana se suspendiera el encuentro entre el Eibar y la Real Sociedad que se iba a jugar en la localidad vizcaína.