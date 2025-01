Sánchez no se va

Irse para Sánchez no es una posibilidad, ni siquiera vale la pena medir la probabilidad, porque es igual a cero. Además, no tiene por qué irse, porque a) enfrente no hay nada atractivo; b) quienes lo sostienen, lo ven allí servido como una bandeja de gambas de esas que comen los sindicalistas, y todo bien regado, efectivamente. ¿Adónde van a ir?

Hoy a Junts le toca estar en rebeldía y no votar un tal decreto “ómnibus”, nombre poco feliz por otra parte. Esto es un inconveniente para Sánchez, pero no un problema. Él sabe que el PP y Vox no alcanzan para una moción de censura. Y además conociendo a Junts, todos sabemos que lo que está haciendo es apretar a Sánchez para exprimirlo, pero no para echarlo. ¿A qué gobierno le va a poder sacar todo lo que le saca a Sánchez? Y hay varios, no solo Junts. Un tipo como Sánchez, en la situación en la que está, es ideal para saquearlo rodeado de esta gentuza. Es un inglés que viene a Madrid de parranda y se queda dormido con todo encima en un portal de Lavapiés.

Pan comido para la política carroñera de los separatistas, exterroristas, toda la izquierda y ese conjunto de pequeñas excrecencias que deforman el espíritu de la Constitución española y que ha amontonado Sánchez cómo tú juntas las cacas de tu perro, aunque te dé asco, en una bolsita de esas negras que coges pensando que son gratis. Pero gratis no son, tú las pagas. En este caso Pedro, claro, es el que recibe la cuenta.

Alguien del PP se ha dado cuenta de que lo de la mansión sigue adentro del trozo de ómnibus que Sánchez les va a colar. Están indignados, es que ellos esperaban que Sánchez les preguntase si estaban de acuerdo

Está tan débil, que al que le toca, lo que le pida se lo tiene que dar. Por ejemplo, ahora le toca a Puigdemont apretar, para que le blinde la amnistía. Otro inconveniente, pero tampoco ningún problema. No tengas duda de que Sánchez se queda. Cada vez más parasitado, pero se queda. Sánchez es especial, todo hay que decirlo.

Ahora al PNV le ha regalado una mansión en París que era de todos los españoles, iba en la ley ómnibus, pero la ley entera no pasó. Pues mira tú por donde, en el ratito que duró la cosa en el aire, los jetzales ya registraron la propiedad como suya. El atropello es así, pim, pam, pum.

Pero no hay nada que temer, alguien del PP se ha dado cuenta de que lo de la mansión sigue adentro del trozo de ómnibus que Sánchez les va a colar. Están indignados, es que ellos esperaban que Sánchez les preguntase si estaban de acuerdo, claro.

La principal oposición, o sea el PP, cree que generar viento en contra, es soplar todos juntos a la cuenta de tres. Entonces enfrenta una brisa muy leve, que incluso por momentos, torpemente, se convierte para Sánchez en viento a favor

A la velocidad con la que Sánchez está regalando cosas, nos vamos a quedar sin mansiones en el exterior en menos de dos años. España cuenta con una preciosa en Buenos Aires, y de allí retiramos nuestra embajadora en forma permanente, la podrían usar los catalanes mientras tanto. No sé, es una idea, para que Pedro vaya tirando.

¿Cómo podrá mantenerse Sánchez tanto tiempo otorgando tanto? ¿Cómo irá lo que negocia con Bildu? ¡Se le van a acabar los presos! ¿Qué va a hacer cuando ya haya puesto a todos en libertad, qué le pedirán, qué tendrá para ofrecer?

Igualmente va a gobernar hasta su último aliento, y con el viento en contra. Entre otras cosas porque el viento es leve, ya que la principal oposición, o sea el PP, cree que generar viento en contra, es soplar todos juntos a la cuenta de tres. Entonces enfrenta una brisa muy leve, que incluso por momentos, torpemente, se convierte para Sánchez en viento a favor.

Por ejemplo, Sánchez queda al descubierto con una burda maniobra estilo “caballo de Troya”. Vendiendo un paquete cerrado con tres leyes buenas y el resto chanchadas. Y no consigue pasar el paquete. Fracasa. Entonces no se le ocurre mejor idea a Feijóo que distraer a la ciudadanía amplificando una propuesta para asegurar la renta por alquileres con fondos públicos. Sin palabras. En mi barrio se llama un tiro en un pie. Eso le cambia al viento a Sánchez de proa a popa.

Si Vox no entiende que esta vez solo importa batir a Sánchez, y que luego debe gobernar bien con el PP, sigue el PSOE otra legislatura

Enseguida, como gran capitán que es, él aprovecha para trocear el decreto que ya no es más Ómnibus, sino más bien Uber, y dejar atrás el traspié mientras obliga a todos, a aprobar algunas de sus leyes. Suma y sigue. Pedro Sánchez tiene la obligación, como Maduro, de durar; porque no puede hacer frente a la justicia desde afuera todavía. Está copiando como siempre a Cristina de Kirchner. Ganar tiempo y nombrar gente, copar empresas e instituciones. Irse cuando pueda negociar.

En fin, si la oposición no entiende que es juntos, si el PP no entiende que lo que logra con tanta torpeza es que Vox crezca. Si Vox no entiende que esta vez solo importa batir a Sánchez, y que luego debe gobernar bien con el PP, sigue el PSOE otra legislatura. Cada concesión que le saquen a Sánchez, Feijóo la tendría que anotar en un cuaderno (que tiene que hacer famoso), y asegurar firmemente que, al día siguiente de asumir, la revertirá. Como Trump, inmediatamente. Tiene que mostrar los documentos que lleva preparados para firmar el día que asuma y hablar de lo que ponen. Y lo tiene que hacer ahora; si no, Vox va a crecer más. Porque está más cerca de ese discurso, lo puede enarbolar primero y le queda mejor el traje a Santiago que a don Alberto.

Entonces, si desde el PP no aseguran que van a recuperar todo el dinero que le están dando a los que garantizarán sin dudas toda la legislatura de Sánchez, si no dicen que van a revertir la amnistía; si no dicen que van a frenar la inmigración ilegal; si no cancelan la idea del concierto propio para Cataluña, si siguen hablando de los peces de colores, cada vez van a tener una mayoría más dependiente de Vox.

Hoy en día los votantes ya no quieren medias tintas. Si el líder popular no se adapta a esta tendencia, Vox será el gran beneficiado

Porque además lo que está de moda actualmente en el mundo, no son los partidos como este PP español, precisamente. A los que les va bien en Europa hoy, es a los que cierran la inmigración y no le dan más una visa de refugiado a nadie y a los que no comulgan ni con Petro ni con Maduro ni con Sánchez. Mientras los estrategas del PP exponían a su líder al divulgar esa ley absurda para asegurar la renta por alquiler, Santiago Abascal se mostraba con Trump, Meloni, Elon Musk y Milei en Washington.

Cuidado, PP, cuidado con las telarañas, con el amateurismo y con las mañas.

Hoy en día los votantes ya no quieren medias tintas. Si el líder popular no se adapta a esta tendencia, Vox será el gran beneficiado. Y Sánchez aún más. Porque te lo repito, Sánchez no se va. No se va.