Risto Mejide, mientes

Querido Risto Mejide. Permíteme que te tutee. Me dirijo a ti públicamente para responder al ataque público que hiciste en tu programa, Todo es mentira, contra este periódico y contra mí misma, ya que soy la autora del artículo al que te referías en tu intervención en directo del pasado lunes.

Me dedico, entre otras cosas, a contar la actualidad de los famosos en este diario digital. Y consideré relevante que te hubieras cachondeado de la alarma sanitaria por el coronavirus, y que lo hubieras hecho pocos días antes de estar en cuarentena voluntaria en tu propia casa tras haber estado en contacto con alguien que había dado positivo en Covid-19.

Antes del estado de alarma, tú y tus compañeros de programa os pusisteis mascarillas y os reísteis de la preocupación que tenían muchas personas con el avance de la pandemia. Personas que, simplemente, intuían lo que iba a pasar en España sólo con mirar lo que estaba ocurriendo en Italia y lo que había pasado poco antes en China.

En vez de pedir disculpas y reconocer que no fue apropiado lo que hicisteis, decidiste cargar contra nosotros por haber rescatado este momento. Te referiste a Vozpópuli como un medio "mentiroso" y "miserable" simplemente por contar lo que había ocurrido, sin opiniones ni juicios mediantes.

Y para intentar convencer de tu discurso a los 500.000 espectadores que te estaban viendo desde sus casas, pusiste vídeos en los que hacíais humor sobre el coronavirus, pero, casualidades de la vida, te olvidaste de insertar el clip por el que estabas siendo criticando. Este:

Mirad a estos hijos de pta. pic.twitter.com/1SzISQb9nu — Voroshilov (@pzkpfwgn) March 15, 2020

Técnicas de matón de instituto en vez de pedir perdón

Igual crees que puedes engañar a tu audiencia, a tu entorno. Igual piensas que como tienes un puesto de relevancia en una empresa audiovisual puedes hacer y deshacer a tu antojo, y criticar a la prensa libre que solo cumple con su función, que no es otra que la de informar y contribuir a la opinión pública con la verdad.

El problema, Risto, es que quizá no te has percatado de que existe internet, y que la mayoría de las personas que vieron tu programa no tuvieron más que buscar el titular del artículo que mostrabas en pantalla para descubrir lo que había ocurrido en realidad: que os cachondeasteis de la alarma sanitaria.

Recurrir al ataque fácil, a los descalificativos e insultos es lo que suele hacer la gente de tu cuerda cuando se encuentra acorralada. Es la única forma que tenéis de intentar defenderos cuando no os siguen en rollo

Recurrir al ataque fácil, a los descalificativos e insultos, es lo que suele hacer la gente de tu cuerda cuando se encuentra acorralada. Es la única forma que tenéis de intentar defenderos, como las "feminazis" y los progres españoles. Pensáis, erróneamente, que como vuestro entorno cercano os avala y os reafirma estáis en la verdad absoluta y podéis linchar públicamente, y con malas formas, a aquellos que no os siguen el rollo. Esta técnica de matón de instituto, no obstante, ya aburre, y lamento decirte que no es disuasoria para muchos, entre los que me encuentro.

Risto, no te hubiera dedicado estas líneas si no hubieras atentado indirectamente contra mi profesionalidad y si no hubieras cargado públicamente contra este diario, en el que trabajan numerosos periodistas de primer nivel, como bien sabes, ya que siempre os hemos atendido de buen grado cuando nos lo habéis pedido, y lo seguiremos haciendo si así lo consideráis.

La prensa, en general, siempre te ha tratado muy bien. De hecho, los periodistas del corazón aún no hemos publicado los pormenores de tu pasado divorcio, aunque los conozcamos. Eres una persona respetada y respetable en el mundillo y creo que no es inteligente por tu parte entrar en guerras con compañeros que lo único que hacen es hacer su trabajo lo mejor que pueden. No es una amenaza ni una advertencia, que conste, solo te comunico que igual que tú tienes un altavoz, el resto también lo tenemos, e intentar imponer censura no es propio de ti ni de ninguna persona que se dedique a informar.

Risto, es de dudosa elegancia e integridad que trates de desacreditar públicamente a una periodista y a un diario que leen seis millones de personas al mes porque, precisamente, contamos la verdad

Para finalizar, te recomiendo, con humildad, que la próxima vez que la cagues pidas perdón y no cargues contra el mensajero, y mucho menos aún que juegues con el trabajo de la gente. Es de dudosa elegancia e integridad moral que trates de desacreditar públicamente a una periodista y a un diario que leen casi seis millones de personas al mes porque, precisamente, contamos la verdad.

Sin más, deseo que estés llevando el confinamiento lo mejor posible y que ni tú ni tu familia os contagiéis por el coronavirus. Aquí nos tienes para lo que necesites siempre que vayas de frente y siempre que juegues limpio, porque manipular y mentir, Risto, en realidad solo atenta contra ti.