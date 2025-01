Melendi, Miley Cyrus, Lola Índigo y otros discos muy esperados para 2025

Cuando el asturiano Melendi irrumpió en la escena pop española, hace ya más de veinte años, muchos pensaron que era un simple subproducto de Estopa que no duraría más que una o dos temporadas. Ahora cuando anuncia disco se convierte ipso facto en uno de los más esperados del año, como le ha pasado a su anunciado Problemas del primer mundo. La canción que da título ya es conocida y lleva una letra que está haciendo reír ya a muchos internautas: “Tan solo las puntas, le dije al peluquero/ Y me ha dejao’ como un perro callejero/ Y cuando, por fin, todo iba como la seda/El típico amigo malqueda/ cancela un concierto que habíamos planeado/ Porque ha conocido en el supermercado/ A una tía buena, menudo vagabundo/ Problemas del primer mundo”, recita.

Otro lanzamiento que dará mucho que hablar es el nuevo trabajo de Lola Índigo, una de las regenero urbano en nuestro país. El título será Nave Dragón y seguirá la línea del anterior. “Tanto El Dragón como Nave Dragón, que es la segunda parte, son discos que están influidos por la electrónica, pero mezclan sonidos latinos como el merengue, reggaetón, bachata, pero también el jersey club. Al final, es darle este sonido futurista y electrónico con todos estos géneros que son más popie”, explicó a la edición en español de la prestigiosa y veterana revista Rolling Stone. Índigo busca un sonido que le sirva para incendiar grandes estadios, como el Santiago Bernabéu de Madrid, donde tiene planeado aterrizar el próximo verano, entre otros puntos de la península.

Otra novedad pop que llega pronto es el nuevo álbum de Amaia, que podremos disfrutar desde el próximo 31 de enero. La artista de Pamplona triunfó en La Revuelta con su última actuación musical, captada en un solo plano-secuencia y está deseando rematar su buen momento compartiendo su nuevo proyecto de estudio, Si abro los ojos no es real. Con "Tocotó" y "Nanai" como primeros adelantos, Amaia prepara la presentación del álbum en directo en el Palau Sant Jordi (Barcelona) y el Movistar Arena (Madrid) los próximos 22 y 23 de febrero, respectivamente. Sus entregados fans, que se volcaron al máximo con ella desde Operación Triunfo, seguro que la vuelven a apoyar, la duda está en si conseguirá dar un salto comercial y ampliar su público.

El cantante Leiva.

De Leiva a The Weeknd

Otro que tendrá nuevo álbum muy pronto es el rockero Leiva, que ha elegido bautizarlo con el titulo de Gigante. Según la información que adelanta la discográfica, llegará con la primavera, justo a tiempo para volver a arrasar en los estadios. Ya está disponible la canción que da título al trabajo, producida por Carlos Raya y con Juancho (Sidecars) y Ovidi (Los Zigarros) a los coros. La noticia llega después de que Leiva haya cerrado dos años seguidos de la gira "Cuando te muerdes el labio", aunque también hemos podido escuchar desde el corrido "La mordida del gran Pitbull Cruz" junto El David Aguilar hasta su trabajo de producción y composición de la nueva música de Joaquín Sabina, pasando por diferentes colaboraciones, incluidos shows por México con su banda The Guapos.

Otros artistas con material caliente para llegar a los fans el próximo año son Zahara, Lana del Rey, Pablo López, Lisa de Blackpink, Lil Nas X y Tate McRae.

El disco pop anglosajón más esperado es el nuevo de The Weeknd, que lleva por titulo Hurry Up Tomorrow y verá la luz el siguiente 24 de enero. La web de Los 40 ya ha adelantado algunos detalles: “Descrito por él mismo como un viaje introspectivo y existencial, el disco promete llevar a sus seguidores en un viaje por las sensaciones. "Dancing" In The Flames fue el tema de presentación, seguido de "Timeless" y "São Paulo", en colaboración con Playboi Carti y Anitta, respectivamente. Asimismo, ha confirmado un thriller psicológico protagonizado junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan”. Otros cantantes con material caliente y listo para llegar a los fans el próximo año son Zahara, Lana del Rey, Pablo López, Lisa de Blackpink, Lil Nas X y Tate McRae.