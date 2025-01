El estado de la Nación con el socialismo del siglo XXI

Tras los enormes logros institucionales y los grandes progresos económicos y sociales de la España contemporánea que, a principios de este siglo, situaban a nuestro país como un gran ejemplo a seguir, el socialismo del siglo XXI, tras recuperar sus peores y anacrónicas ideas de principios del siglo XX -felizmente abandonadas por Felipe González- han venido cuestionando la normalidad democrática, nuestra Transición política, la Constitución, el Estado de Derecho, el orden moral de la civilización occidental, y por el camino, engendrando un deterioro económico propio y comparado nunca acontecido en tiempos de paz.

Siguiendo el índice analítico de temas del libro España en perspectiva editado por el Foro de la Sociedad Civil hace tres años, ¿en qué estado real se encuentra ahora nuestra nación?

Crecimiento económico:

-Zapatero y Sánchez, son por separado y aún más juntos, quienes peores resultados han conseguido en crecimiento de renta per cápita, convergencia con la UE, empleo y deuda pública de nuestra historia.

.No solo estamos registrando los peores resultados en renta per cápita sino que incluso nuestra muy distinguida posición en riqueza per cápita -vivienda, planes de pensiones y ahorros financieros- está retrocediendo como nunca.

Competitividad:

-Un gobierno social-comunista, declarado enemigo de la función empresarial, solo puede registrar datos negativos en innovación y productividad, lo que explica que nuestro PIB crezca, aún muy poco, más que la renta per cápita: entre 2017 y 2023, la segunda aumentó solo un 43% de la primera. En los países más innovadores y productivos sucede lo contario.

Sector público:

-Con el mayor crecimiento de la presión fiscal de la UE en el periodo 2018-2023 -junto a Lituania y Chipre-, cuartos por la cola en competitividad fiscal de la OCDE, los chiringuitos -al margen la Administración del Estado- para colocar a los allegados políticos, suman -según Hacienda- casi 5.000.

-El empleo público con Zapatero y Sánchez ha crecido en más de un millón, frente a una caída de 400.000 con Rajoy; los españoles que cobran del Estado son ya medio millón más que los del sector privado.

Sector exterior:

-Con Zapatero el déficit del saldo de nuestra balanza de pagos alcanzó un récord histórico negativo, que con Rajoy se convirtió en positivo, para decaer todos los años con Sánchez con la excepción de 2023 gracias al turismo.

-La inversión extranjera ha dado la espalda al actual gobierno: habiendo superado -la directa- el 4% de nuestro PIB, decayó a la mitad con Sánchez; lo que implica menor confianza en nuestro país.

Infraestructuras:

-Partiendo de un espléndido nivel y despliegue de infraestructuras, el socialismo del siglo XXI, lejos de mejorarlo lo ha empeorado, algo nunca acontecido en tiempos de paz:

Las infraestructuras viales, las aéreas, las portuarias, lejos de mejorar están perdiendo potencial.

La gestión ferroviaria de RENFE no ha hecho sino empeorar.

La reciente DANA ha puesto de manifiesto las desastrosas consecuencias de aplicar la religión eco-socialista a la hidrología.

En materia energética, el eco-socialismo hispano, aferrado a un modelo de energía cara que limita gravemente la competitividad de nuestra economía, sigue negando la energía nuclear: la más segura y barata que existe.

Solo las telecomunicaciones, afortunadamente libres de presencia pública, siguen situando a España como un líder mundial.

Población:

-Está creciendo fuera de control, por la inmigración, sin que medie una política mínimamente seria al respecto.

-Mientras crece la población inmigrante sin cualificación profesional, que hace crecer el PIB pero no la renta per cápita, la emigración cualificada – de nuestros jóvenes- no cesa de aumentar hasta niveles cada vez más preocupantes; más de mil diarios con Sánchez.

Defensa y seguridad:

-La irresponsable despreocupación española por la defensa de los últimos tiempos ha alcanzado con Sánchez un nivel tercermundista; en gasto estamos en la cola de los países desarrollados, junto con Bélgica.

-La seguridad de la propiedad privada de las viviendas está sufriendo un retroceso consentido por el Gobierno, impropio de un país civilizado.

Educación:

-El consabido aprecio por la mala educación -para captar prosélitos políticos- por parte del social-comunismo sigue cosechando “éxitos” ideológicos: la irresponsable población servil, fruto de la pésima educación en valores morales y conocimientos para ganarse dignamente la vida, crece cada vez más frente a la sociedad civil educada en la responsabilidad personal, el esfuerzo y el trabajo.

-La imposición anticonstitucional del aprendizaje de lenguas regionales, está consiguiendo, además, los peores resultados educativos del mundo civilizado.

Calidad de vida:

-El sistema sanitario de España, sigue siendo -muy posiblemente- el mejor del mundo por resultados y eficiencia económica, gracias a una inteligente mezcla de la sanidad pública y privada, que los progresistas españoles quisieran abolir; y que de seguir gobernando podrían conseguir.

-Nuestro bienestar social, según los rankings internacionales, sigue por encima de nuestra renta per cápita. ¿Hasta cuándo?

Calidad institucional:

-Desde 2017, España viene perdiendo posiciones en los rankings internacionales de calidad institucional:

Transparencia Internacional, nos posiciona en el lugar 39 del índice de corrupción del sector público, que solo considera “full democracies” las 24 primeras. España es una “flawed democracy”

Los institutos Cato y Fraser sitúan a España como el país 31 en el Índice de Libertad 2023, con una caída de dos posiciones. Sólo Italia y Francia están por debajo en Europa Occidental.

sitúan a España como el país 31 en el Índice de Libertad 2023, con una caída de dos posiciones. Sólo Italia y Francia están por debajo en Europa Occidental. El índice de Libertad Económica 2023, de The Heritage Foundation , coloca a España en la posición 51, la peor conseguida desde 2018.

, coloca a España en la posición 51, la peor conseguida desde 2018. El Índice de Derechos de Propiedad de la OCDE sitúa a España muy por debajo de la media.

La fundación Hay Derecho, en sus informes ha puesto de manifiesto el deterioro de nuestra democracia, que de acuerdo con criterios comparados internacionales viene perdiendo puntuación desde 2018 hasta ahora.

El Colegio Libre de Eméritos, publicó recientemente un libro titulado España, democracia menguante, en el que se pone de relieve el alarmante deterioro de nuestras instituciones.

En última instancia, el actual gobierno está llevando a cabo el mayor enfrentamiento conocido en el mundo civilizado en contra del Estado de Derecho en sus más diversos frentes, como ponen de manifiesto, al menos los siguientes hechos:

1.- El desprecio de la ley, cuyos obvios principios: no tener efectos retroactivos, ser conocida y cierta, e igual para todos, incluido el gobierno, han dejado de operar con Sánchez.

2.- El desprecio del poder legislativo, mediante un abuso permanente de los decretos ley y la ignorancia de los preceptivos mecanismos internos de control.

3.- El desprecio a la separación de poderes, con ataques continuos e infundados a las actuaciones judiciales, desde la presidencia del gobierno.

Es muy improbable que quienes nos gobiernan hayan leído nunca a los proto-socialistas Rousseau y Voltaire, que sostenían que: “no existen otras leyes que las que se dan los vivos”. Pero el abierto cuestionamiento, por parte de la actual alianza gubernamental, de nuestra Transición, remite necesariamente a la democracia totalitaria de la Revolución Francesa, que planteó con fugaz éxito y feliz fracaso posterior semejante barbaridad.

Cabe añadir que las tres leyes fundamentales –antes de que existiera Gobierno- de la vida en sociedad, que descubriera David Hume: la estabilidad de la propiedad; el intercambio por consenso, y el cumplimiento de las promesas vienen siendo abiertamente impugnadas por Sánchez, lo que implica un evidente regreso a tiempos incivilizados.

Sería interesante que, algunos de los centenares de relatores de bulos que trabajan en La Moncloa pudieran ser liberados para desmentir los datos y descripciones de hechos anteriores.