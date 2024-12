El abominable presidente de las nieves

Hace falta tener la epidermis cutánea de cemento para irte a esquiar con tu mujer – imputada, recordémoslo – teniendo a una porción de colaboradores tuyos también imputados, una auténtica invasión de ilegales y a tus compatriotas valencianos afectados por la DANA igual o peor que hace dos meses. Eso, por no extenderme. El espectáculo de un zozobrante Pedro sobre la nieve es la mejor imagen del momento: un tipo que puede caerse de culo mientras la gente le dice de todo menos bonico.

Hay quien opina que a Sánchez le viene bien que sus seguidores lo vean acosado por el personal que, gritándole improperios, demuestran que el compló fascista llega hasta el Pirineo. Pero se me antoja que esa es una solución de pan para hoy y hambre para mañana, porque jamás le había sucedido a ningún presiente del gobierno algo similar. No poder pisar la calle sin recibir una tormenta de insultos y tener que, por via de ejemplo, retirarse cobardemente lleno de rabia como le pasó en Paiporta, mientras los reyes aguantaban la justa cólera de los vecinos escuchándolos, emocionándose, e incluso pidiendo perdón debe ser incomodísimo. Especialmente para un ególatra como Pedro, acostumbrado a recibir aplausos de sus palmeros.

Aunque decimos que al presidente le suda un pie todo, no es cierto. El rechazo social le provoca una ira incontenible, a la vez que un pánico cerval

Otra cosa debe haber sorprendido a esta singular pareja que algún día debería ser estudiada por el grado de desconexión con la realidad que padecen. Porque aunque decimos que al presidente le suda un pie todo, no es cierto. El rechazo social le provoca una ira incontenible, a la vez que un pánico cerval. Nunca un matrimonio ocupante de la Moncloa ha dispuesto de un blindaje policial como Pedro y Begoña. Desmesurado, excesivo, descomunal, agresivo a la vista y, sin duda, de eficacia relativa porque la indignación popular existe y se manifiesta a la que puede.

Otro elemento que me consta ha hecho mella en ese dúo dinámico es el asombro de estar en el hermoso valle de Benasque, al que estaban acostumbradísimos a ir sin problemas, y ver que hasta ahí llega el “Que te vote Txapote”. De hecho, Sánchez frecuenta aquellos parajes desde los doce años. Junto a Begoña y sus hijos ha ido en numerosas ocasiones. De ahí que no les cupiera en la cabeza que existiese la menor posibilidad de que se increpara al presidente. Su Sanchidad ignoraba que allí donde va una persona le siguen sus demonios personales, sus miedos, sus pesadillas. Y son muchas las cosas que hacen que Sánchez tenga miedo. Porque lo tiene. Si no, ¿de qué el Año Franco? ¿Por qué intenta cercenar la información libre acerca de las marrullerías que se cometen? ¿Cómo es capaz de defender al fiscal general que está imputado y arremeter contra un juez que no lo está? No es por osadía, coraje ni valor suicida. Es miedo. Esa pareja que ha intentado olvidar siquiera por unos días el ocaso que les espera este 2025 no lo ha conseguido y su terror a rendir cuentas es más grande que nunca. Pero siguen sin medir exactamente su situación. Por eso continuaban creyendo que podían hacerse los snobs haciendo snowboard en medio de la gente sin que pasase nada. No contaban con que Pedro ya no podía ser ese presidente tan guapo y tan moderno que habla inglés, fíjate tú, sino un abominable presidente de las nieves que se solaza mientras en Paiporta o Catarroja la gente todavía no ha recibido ni una ayuda y está todo como estaba. Ni lo ven ni lo entienden. Pura negación de la realidad. Y es que Dios ciega primero a aquellos a los que quiere perder. Atendiendo a este sabio refrán, Pedro y Begoña ven menos que un gato de escayola.