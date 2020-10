Almeida, ¿tú también?

Este martes volví a pasear por la calle Ibiza. Vivo cerca e iba a recoger un pedido a Goya. Siempre, y digo siempre, que voy por esa zona me voy fijando en las personas que hay por las terrazas y en las que aparcan sus motos. No sólo porque soy periodista y digo a ver si pillo a alguien importante siendo infiel, sino también porque me dijeron que ibas mucho por la zona.

Ayer no te encontré, claro. Estabas en la criticada fiesta de El Español junto con otros compañeros de tu gremio. De ellos me lo esperaba, de ti no. Ay, José Luis, igual te tenía idealizado. Me parecías un tío correcto, sincero, afable, cercano, buen político... y resulta que vas a ser como todos.

Pedro J. se salta el estado de alarma y celebra el aniversario de ‘El Español’ rodeado 150 invitados, entre ellos Almeida, Ayuso, Illa y otros cargos de responsabilidad. El toque de queda parece que es solo para pobres y gilipollas. Espero dimisiones, de un lado y de otro. pic.twitter.com/WxXYHuio9y — Revolucion(a)🔻 (@RevolucionadoZ) October 27, 2020

Debo reconocer que no te voté, ni a Isabel tampoco, pero es que no te conocía, y sí a tu partido. ¿De dónde ha salido este tío que habla tan bien? ¿Por qué el PP no le da más visibilidad si tiene una imagen de centro que le iría muy bien a los populares? Me preguntaba cuando comenzaste a despuntar.

Siempre que salías en conversaciones con amigos de mi quinta, tanto de derechas como de izquierdas, de arriba y abajo, coincidíamos en que eras un buen tío. Alguno te criticaba, no lo voy a negar, pero casi siempre salías indemne. Debo decirte además que el humor con el que te tomas los agravios contra tu físico te engrandecen: a la gente de a pie le gusta.

Ay, José Luis, yo que siempre te he defendido, que me hacías creer en la política... y vas a esa fiesta, con unas cien personas, algunas sin mascarilla, entre ellas tú, y a un evento de Pedro Jota en Madrid, con las restricciones que hay. A ver, que me dices que es una gala de Vanity Fair o un fiestón con gente divertida y que te puede aportar algo en la vida o en la noche y te lo paso. Pero esta no. Esto es como el que es infiel: tío, ya que te pones a pecar, aprovecha tu oportunidad y no la desperdicies con cualquiera.

¿Tanto miedo tenéis a Pedro J.? ¿En serio no visteis que ese guateque era un error garrafal? ¿Qué necesidad tenías de acudir a esa fiesta con Madrid en estado de alarma y casi encerrada en casa?

Ya has pedido perdón, y te honra, pero no logro entender cómo caíste en eso. Igual la culpa no es sólo tuya, José Luis, y más de tus asesores. Quiero pensar eso y no en que has perdido el juicio, como le pasó a Albert Rivera, porque eres, a mi humilde parecer, lo que más hace falta en política en estos momentos: una persona que diga las cosas claras, humildemente pero con fuerza y sin parecer que tapa a nada ni a nadie.

Ahora nuestra relación está en punto muerto, José Luis. Te pasé por alto lo de los toros siendo animalista –pero comprensiva–, pero esta decepción no sé si la voy a poder superar. Yo que siempre te he visto como el yerno perfecto, el cachondo, el de los chistes buenos y el del postre comprado para toda la familia en la mejor pastelería de la ciudad. El Hugh Grant que necesita nuestra política. Y ahora, pum, sin previo aviso, la cagas.

En fin, a ver si vais a ser todos iguales, como decía aquella.