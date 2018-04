Ciudadanos debe romper con Rajoy

Desde hace varios meses vengo denunciando los reiterados y flagrantes incumplimientos de los Pactos de Investidura firmados por Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes con mi partido y, paralelamente, pidiendo a los responsables orgánicos que les retiren el apoyo ante una deslealtad tan manifiesta, ya no sólo con mi partido, sino con los ciudadanos.

En el caso de Cristina Cifuentes, ha tenido que ser un acto estúpido de la presidenta, como la falsificación de un máster de cuarta categoría impartido por una universidad enfangada en corrupción, lo que ha precipitado que mi partido exija su salida fulminante, lo que un servidor comparte.

En las últimas horas, hemos conocido hechos de extrema gravedad, relacionados con la financiación del proceso separatista de Cataluña, que afectan a Cristóbal Montoro. Y es que el pasado lunes, Montoro afirmó al diario El Mundo que no se había destinado ni un euro de dinero público al procés, mientras El Confidencial publicaba íntegramente las investigaciones de la Guardia Civil que demuestran la malversación de fondos públicos. Las investigaciones entregadas al juez Llarena, constatan que, al menos, y de momento, se han destinado 1,6 millones de euros de dinero público para financiar diferentes actos relacionados con el proceso secesionista.

Las palabras de Montoro han provocado que el propio juez haya requerido la presencia del ministro, lo antes posible, para que explique las contradicciones entre su afirmación al medio y las investigaciones de la Guardia Civil, ya que sus palabras, no sólo afectan directamente al proceso, sino que pueden tener influencia en la petición de entrega del cabecilla del golpe, Carles Puigdemont, encontrando en el ministro a su principal aliado al exonerar de malversación de los dirigentes de la Generalitat con sus declaraciones. La respuesta de Montoro se ha producido a través de la personalidad jurídica del Ministerio alegando que se han establecido los controles necesarios, y, en definitiva, reafirmando, de facto, las palabras del ministro.

Sin embargo, las pruebas conducen a que Montoro ha sido, presuntamente, colaborador necesario del “procés”, ya sea voluntariamente o por dejación de funciones, lo que en ambos casos supone un hecho grave, además de un nuevo incumplimiento del Pacto de Investidura por parte del Gobierno.

Esto supone que, como mínimo, mi partido debe exigir su cese inmediato a Rajoy, y, como es bastante probable que no va a aceptar, debemos retirarle el apoyo parlamentario y forzar elecciones generales para que los ciudadanos elijan quién quiere que les gobierne, si un partido que está destruyendo España por su cobardía e inacción u otro que pretende defender su unidad por encima de todo.

Si hacemos un poco de memoria, el ministro Montoro es la persona que puso en marcha la amnistía fiscal para salvar el trasero a millares de defraudadores. Es el único gobernante en Europa que no ha publicado los integrantes de la lista Falciani. Ha consolidado las mayores subidas impositivas de la historia de España. Ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados y sigue en su puesto porque Rajoy lo mantiene, y mi partido, lamentablemente, lo permite.

Por otro lado, ha mentido descaradamente a Bruselas y al Congreso, al afirmar que España ha cumplido en 2017 el objetivo de déficit al cerrar con un 3,07%, cuando lo cierto y verdad es que el déficit real ha sido de 43.000 millones de euros (necesidad de financiación más fondo de reserva de la Seguridad Social). Es decir, como mínimo el déficit cerró en el 3,7% en 2017, incumpliendo el 3,3% acordado con Bruselas.

Paralelamente, afirmó, sin que le temblara el pulso y ningún diputado de la oposición le enmendara la plana, que la recaudación tributaria fue en 2017 de 198.000 millones de euros cuando los datos presentados por la Agencia Tributaria reflejan algo menos de 194.000 millones, y ha utilizado esa cifra como punto de partida para presentar unos PGE para 2018 donde afirma que recaudará la imposible cantidad de 210.000 millones de euros, con un incremento del gasto en 11.000 millones (eso sin contar lo que obtendrán los nacionalistas vascos y canarios en las negociaciones venideras) sin que se haya tomado una sola medida correctora de despilfarro político.

Los PGE 2018, que va a apoyar Ciudadanos, son totalmente irrealizables en recaudación, y resultará imposible alcanzar el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas"

Montoro presume de ser el ministro que más PGE ha presentado. Sin embargo, tiene el dudoso honor de no haber cumplido ni uno solo. Los PGE 2018, que va a apoyar Ciudadanos, son totalmente irrealizables en recaudación, y resultará imposible alcanzar el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas, sin recurrir al engaño o a la manipulación. Los datos de recaudación del primer trimestre de 2018 ya lo corroboran, así como el incremento del gasto. Por lo tanto, apoyar estos PGE confeccionados por Montoro por parte de mi partido, es una grave irresponsabilidad, y no podemos tomar como excusa la frase “sin presupuestos el país no se pone en marcha”, porque no es cierta, y todos los que tenemos décadas de experiencia en la economía real lo sabemos perfectamente.

Por los hechos descritos, pido a los órganos ejecutivos de mi partido que reconsideren seriamente la decisión de apoyar unos PGE irrealizables, que no reflejan la imagen fiel de lo que necesita España, confeccionados por un personaje tan siniestro cómo desleal, y que las pruebas indican que ha sido colaborador, ya sea por acción o por omisión, del proceso de secesión abierto en Cataluña.

Mi partido debe exigir a Rajoy el cese inmediato de Montoro, ministro, repito, ya reprobado por el Congreso, y de no aceptar Rajoy la exigencia, retirar el apoyo parlamentario al Partido Popular y provocar la celebración de elecciones generales. Mi partido puede permitirse el lujo de esperar, España no.

PD: Hoy les dedico el tema 'Bring Me To Life', de Evanescence.