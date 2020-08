Las bases de Podemos llaman "facha" a José Sacristán por cuestionar a Iglesias

"Facha", "patético" o "falso comunista" son algunos de los descalificativos que cientos de seguidores de Podemos han dedicado en Twitter este domingo al actor José Sacristán, quien se ha convertido en Trending Topic, por cuestionar durante una entrevista a Pablo Iglesias, defender la figura de Felipe VI y opinar que no es el momento más apropiado para poner sobre la mesa el debate entre Monarquía y República.

"En estos momentos a mi me parece que no está en cuestión la Monarquía, entre otras cosas porque no veo qué tipo de República podemos tener, ni veo en la izquierda español ninguna figura que pueda encarnar la posibilidad de hacer una traslación de esa envergadura", señaló Sacristán ayer durante una entrevista en el programa La Sexta Noche.

"No creo que la figura del Rey Felipe esté en cuestión porque con la que está cayendo no creo que sea el momento", añadió el actor, reconocido activista contra la dictadura de Franco en su juventud y quien en más de una ocasión se ha definido como comunista.

Pero más allá de su opinión sobre la Monarquía y su apoyo a Felipe VI, lo que ha desatado una campaña de insultos de seguidores de Podemos en Twitter (con la acusación de "facha" como la más predominante) fue otra frase que dejó Sacristán durante la misma entrevista: "Siempre hay por parte de Pablo Iglesias un afán de protagonismo".

José Sacristán, otro facha para la colección. Ya venía apuntando maneras por no tener la indignidad de llamar presos políticos a los delincuentes de cuello blanco de la alambrada étnica ni rendirles pleitesía en prisión. https://t.co/dyIXuKJ3M3 — Guillermo del Valle (@GuilledValle) August 9, 2020

De verdad ¿estáis llamando facha a José Sacristán? Este hombre es patrimonio de la izquierda y la cultura de este país. Su opinión nos gustará más o menos, pero fachas tenemos muchos en España y Pepe Sacristán no es uno de ellos. — Juan Porcel (@JuanPorcel4) August 9, 2020

José Sacristán critica en laSexta la 'película' del rey emérito: "Es cutre, lamentable, muy triste" https://t.co/hfL2PdrUAY Dice que la República no es problema lamentable el actor del Landismo cine cultural de Destape...La edad 82 años.. el riego a la cabeza juega malas pasadas — Gracianteparaluzeta (@Usurpado56) August 9, 2020

Espinar señala a la cúpula morada

Ningún dirigente del partido morado ha participado en la ola de descalificativos contra el actor, que en 2016 prestó su voz para un vídeo de campaña de Podemos. Sin embargo, exdirigentes de la formación que lidera Iglesias sí han entrado en el debate.

El primero de ellos ha sido el exdirigente madrileño Ramón Espinar, quien ha acusado a la cúpula de Podemos de estar detrás de una campaña contra Sacristán.

José Sacristán nos hizo el favor de locutar un vídeo de campaña de Podemos en 2016.Ahora es crítico. Como tantos otros españoles que ya no nos votan.Hace semanas la dirección prometió autocrítica, pero hoy le monta una campaña de insultos por disentir.Todo un despropósito. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) August 9, 2020

Sin embargo, el cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero, ha salido en defensa de Sacristán y se ha desmarcado de los ataques al actor, a quien ha definido como "patrimonio de toda la gente progresista".