La versión de la 'paella' de un restaurante canadiense que levantado la ira de Twitter

Ya son muchos los que han tratado de versionar la paella fuera de España aunque con dudoso éxito. Cada vez que esto ocurre y la imagen aparece en redes sociales, se vuelve viral. Y es que ver uno de los manjares de nuestra gastronomía destrozado siempre levanta la ira de muchos.

Ya le pasó a Jamie Oliver quien hizo una paella con chorizo. Ingrediente que más tarde terminaría persiguiendo al al reconocido chef británico durante varios días en redes sociales.

Ahora, le ha tocado a un restaurante que vende comida para llevar en Canadá y que acostumbra a tuitear sus platos. La mayoría, por no decir todos, tienen cero interacciones... Hasta llegar a la paella que acumula entre 'me gusta', 'reuits' y 'respuesta' casi 2.000.

Los ingredientes del plato, que por cierto, cuesta 20,95 dólares para dos personas, son los siguientes: camarones, chorizo, guisantes, pimientos rojos asados y tomates.

Las más de mil respuestas que ha provocado en tuit son de usuarios españoles indignados, ante esta versión canadiense de la apella española.

Fantastic paella, on another subject, do you cut the pizza with scissors, right?