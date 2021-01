La Nochevieja de Cristina Pedroche, Nacho Cano e Ibai Llanos.

Año 2021: la empresa Boston Dynamics consigue que sus robots bailen un tema de los Sonics con el mismo desparpajo con el que lo harían John Travolta y Olivia Newton-John, mientras los habitantes del planeta Tierra continúan con esa costumbre tribal de celebrar que su planeta ha dado otra vuelta alrededor del sol. Yo incluido, no tanto por la superstición de dejar atrás un año que nos ha traído una pandemia y la consolidación de los youtubers, sino más bien por descubrir que he recorrido 940 millones de kilómetros cuando pensaba que me había pasado el año en el sofá viendo Netflix.

Cada órbita completada conlleva la celebración de diferentes tradiciones alrededor del globo. En Corea del Norte, la mañana de Año Nuevo solemos renovar el politburó para cumplir una vieja tradición oriental de purificar el año con aire nuevo. Por la tarde asistimos al funeral de los miembros del antiguo. En Italia comen lentejas para traer abundancia y buena fortuna. En España se critica en familia el vestido de Cristina Pedroche y los mayores reenvían a los más jóvenes por WhatsApp los memes que estos llevan viendo durante todo el año en redes. La única tradición de alcance universal celebrada este año ha sido insultar a 2020 sin pensar en sus sentimientos, sin saber si a lo mejor fue víctima de bullying en el colegio de los años o tuvo una infancia violenta y la ha pagado con nosotros. Esta ha sido también la nochevieja de Ibai y Nacho Cano. El primero retransmitió las uvas desde su canal de Twitch ante 500.000 personas, entre ellas Salvador Illa. El segundo actuó anoche en la Puerta del Sol ante cero personas con 500.000 coristas.

Tu tío intentando verle una teta a la Pedroche. pic.twitter.com/uWLHoRSZWN — Bukki (@Ostraigohamor) December 31, 2020

Los roboces celebrando nuestra próxima extinción. pic.twitter.com/nU4BbfOe4r — indi el silencioso (@indigenica) December 30, 2020

Esta nochevieja no la podemos celebrar como otros años. Yo he dado la bienvenida al 2021 con mi familia viendo las campanadas de @IbaiLlanos. Ha sido divertido y nos lo hemos pasado muy bien. Gracias Ibai por trabajar para que más gente se quede en casa.Os deseo un Feliz 2021 pic.twitter.com/rYxA7jYCQE — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) December 31, 2020

Mi padre: Compré uvas de esas negras para el 31.Las uvas negras: Hola, somos arándanos. — Roque (@Rockanza) December 31, 2020

Absolutamente nadie:Yo a las 3am: pic.twitter.com/hVSO0b9xSD — me enamore 😔 (@ixraellg) December 28, 2020

Este año aciago que no debe ser nombrado lo hemos despedido vacunando a Araceli, la primera española con cobertura 5G en Castilla La Vieja. El Gobierno cumple así su promesa con la España vaciada y ahora se propone retransmitir en 4K el comienzo de la siembra y llevar wifi a las matanzas. Ni a una bendita mujer de 96 años han dejado tranquila los tuiteros.

- ¿Acepta las cookies?- Venga, que sí, coño. pic.twitter.com/dfgquyuGVo — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) December 27, 2020

A Araceli la vacunan en el brazo izquierdo, claro, si no hacen propaganda no están tranquilos. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 27, 2020

Con la vacunación de Araceli, señora de 96 años, Bill Gates ya está al tanto de todas las tramas de El secreto de puente viejo. — Pablo Díaz-Torres (@pabsdt) December 27, 2020

Ya tengo vídeo para cuando empiecen los partidos del Madrid. pic.twitter.com/khFz4tvI1P — Le Genko Sportif (@GenkoF) December 27, 2020

Año nuevo, vida nueva, pero las mismas tonterías de siempre. Esta semana se ha debatido mucho sobre un extraño ser de acero que habita el el subsuelo de algunas ciudades y cuyas similitudes recuerdan inevitablemente al fenómeno del lago Ness. Con el que termina este primer Tuitopía de 2021 en el que os deseo un año un poco menos norcoreano, en el que por lo menos no esté todo prohibido.

Mí no conocer la gran serpiente de hierro que reptar por debajo tierra https://t.co/PHeaCBeb9N — 🎄Antoñito🎄🇪🇺 (@MrAmromero) December 29, 2020

— La gente: "No estudies Filosofía, es una carrera sin salidas laborales".— Salvador Illa: pic.twitter.com/faZMcCm2N2 — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) December 30, 2020