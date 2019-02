La gente revela las cosas más raras que le han pasado teniendo sexo en un hilo de Twitter

Cientos de personas se han animado a contar en Twitter las cosas más raras que les han sucedido practicando sexo.

El usuario @cynanii, de Pittsburgh, California, planteó la pregunta: "¿Cuál es la cosa más loca que te ha pasado teniendo sexo?". El tuit, que ya lleva más de 600 comentarios, se ha hecho viral.

Whats the craziest thing that’s ever happened to you during sex??? — CynCity🎰 (@cynanii) 27 de diciembre de 2018

Recogemos las nueve mejores contestaciones:

1) Un testigo de Jehová

"Mi hermano regresó a casa y tuve que deshacerme de mi ligue, así que le di una Biblia y le dije que fingiese por favor ser un testigo de Jehová".

My brother came home home and i had to sneak homeboy out so I gave him a bible and told him to pretend he was a Jehovah’s Witness 😫 — Petty Wap . (@Miss_Pierre) 29 de diciembre de 2018

2) Desmayada

"Mi ex me estaba ahogando, y me dijo que le golpease cuando ya no pudiese más. Al final me acabé desmayando".

my ex was choking me and told me to tap him when i couldn’t take no more. i didn’t tap him.. i just passed out instead lmfao — stef (@stefaniesalibaa) 29 de diciembre de 2018

3) Gases tras un 69

"Estaba haciendo un 69 con mi ex. Él estaba de pie, y yo me encontraba desafiando la gravedad con la cabeza boca abajo. Me comienzo a resbalar y me coge. A hacerlo me presiona el estómago... y me tiré dos pedos en su cara. Me dejó".

Squeeze my butt cheeks, he smacked them and I farted in his mouth. He dropped me and left out the room. 😂 — Lex Stand (@alexus_my_dolly) 29 de diciembre de 2018

4) Peluca al suelo

"Se me cayó la peluca. Él la cogió y la echó a un lado y siguió adelante. Qué vergüenza".

My wig fell 😩😩😩 he grabbed it, threw it across the room and kept going. My hair want even combed underneath. The embarrassment pic.twitter.com/CxaTkNGFOP — Boa Hancock 🌻🥀 (@songisongi59) 28 de diciembre de 2018

5) Azotes malentendidos

"Le dije a mi ex que me pegase. Yo daba por supuesto que era mi culo, pero de pronto me empezó a golpear el pecho unas cuantas veces".

I told my ex to “slap it” meaning my ass of course and I guess because he was holding a titty he thought that’s what I meant and slapped my chest a few times 🤦‍♀️ — Sensei kwānt (@Prosperitybloom) 29 de diciembre de 2018

6) El condón perdido

"El condón se quedó atascado. Me tuve que sentar en el suelo con las piernas hacia arriba, como si estuviera dando a luz. Me metí todos los dedos, hasta los nudillos, para encontrarlo. Lo conseguí después de diez minutos".

condom got stuck so far in me I had to lay on the ground with my legs up like I was giving birth and had to go past knuckle deep in myself to find it. It took like 10 minutes and I was cracking up the whole time — Hannah (@300teenidiots) 29 de diciembre de 2018

7) Un ano tímido

"Tenía como 16 años. Estaba con una chica, y de repente me mete los dedos en el ano. Me salió la reacción instintiva de darle una torta en la frente. Le dije que se fuera, y bloqueé su número".

I was lik 16 and this girl was giving me head next thing I know she tried licking and sticking her finger in my butt hole. Instinct reaction was to slap her forehead. I had to make her leave after that and blocked her number — 🔥Yasuke🔥 (@rocko_bruh) 29 de diciembre de 2018

8) Los muelles

"Una chica me lo estaba haciendo y el vecino de abajo nos oyó y comenzó a golpear el techo".

A girl was riding me and the downstairs neighbor heard us and started knocking on the ceiling lol — Robert Ricks (@TheRicksassin) 29 de diciembre de 2018

9) El gato celoso

"Estábamos teniendo sexo en la cama, mi gato subió y le mordió".

Y esto es todo. ¡Cuéntanos tú alguna historia!