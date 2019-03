La carta de una profesora a sus alumnos que ha causado gran estupor entre los padres

¿Os imagináis que de jóvenes hubierais sido reprendidos poruna profesora (o profesor) por acudir al aseo? Pues eso es lo que sucede en un colegio secundario de Aspire Hanley en Memphis.

La carta de la profesora, la señorita White, se hecho viral, y no es para menos.

La misiva la ha colgado una joven en Twitter, y en ella se lee que los alumnos solo tendrán dos pases al mes para ausentarse de clase, para ir "a beber agua, ir a la enfermería o ir al baño".

Your child comes home and shows you this note her teacher had her sign at school. What’s your reaction? pic.twitter.com/x6hG3HepZJ