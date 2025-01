Las víctimas del atentado de Nueva Orleans: una madre soltera, un exjugador de fútbol americano...

Un exjugador de fútbol americano y una mujer latina madre soltera de un niño de 4 años son dos de las 15 víctimas del ataque terrorista ocurrido de madrugada durante las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans (Estados Unidos).

La mujer latina fue identificada por el periódico local nola.com como Nicole Perez, de 27 años y originaria de Metairie, un suburbio de Nueva Orleans. Su supervisora, Kimberly Usher, explicó que Perez deja un niño de 4 años, al que estaba enseñando a leer y matemáticas. También que acababa de recibir un ascenso a gerente en el negocio en el que trabajaba y que estaba preparando la mudanza a un nuevo apartamento.

Otra de las víctimas identificadas por nola.com es Tiger Bech, que también tenía 27 años, un exjugador de fútbol americano en el instituto católico St. Thomas More y de la Universidad de Princeton originario de Lafayette (Luisiana). Bech fue trasladado con vida a un hospital de Nueva Orleans, donde fue declarado muerto durante la mañana del miércoles. Tras graduarse en Princeton, Bech se había trasladado a Nueva York por trabajo y estaba en Nueva Orleans por Año Nuevo. Bech era el hermano mayor de Jack Bech, también jugador de fútbol americano, actualmente receptor para la Universidad Cristiana de Texas (TCU, en inglés) y anteriormente para la Universidad Estatal de Luisiana (LSU). "Te amaré siempre, hermano. ¡Me inspirabas cada día y ahora podrás estar conmigo en cada momento! Yo me encargo de la familia, T, no te preocupes", dijo Bech en un mensaje a través de X.

Otros de los fallecidos son Reggie Hunter, un hombre de 37 años padre de dos hijos o Nikyra Dedeaux, una estudiante de 18 años.

La Oficina Forense de Nueva Orleans elevó este miércoles por la tarde de 10 a 15 el número de muertos por el atentado. El forense indicó que identificará a la totalidad de las víctimas una vez concluya las autopsias, según recoge EFE.

Las autoridades han identificado a Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años y nacionalidad estadounidense, como el autor del ataque que ocurrió sobre las 03.15 hora local (09.15 GMT). Jabbar murió durante el ataque. Jabbar utilizó una camioneta Ford F-150 blanca alquilada para el atropello masivo en la céntrica calle Bourbon Street, el corazón turístico de la ciudad y cerrada al tráfico durante las celebraciones de Año Nuevo. En el vehículo las autoridades localizaron una bandera del Estado Islámico (EI), armas y un posible artefacto explosivo improvisado.