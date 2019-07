Trump vuelve a criticar la política monetaria de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar las decisiones tomadas por la Reserva Federal (Fed) en lo que respecta a la política monetaria, argumentando, de nuevo, que los tipos de interés son muy elevados.

El mandatario ha aprovechado un discurso pronunciado el jueves por el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, en el que aseguró que es "mejor" tomar medidas preventivas que "esperar a que se produzca un desastre" cuando los tipos de interés están cercanos a cero. Más tarde, la entidad matizó estas palabras para indicar que Williams estaba hablando de los últimos 20 años de política monetaria, no de la coyuntura actual.

"Me gusto mucho más lo primero que dijo el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que lo segundo. Sus primeras palabras son 100% correctas en el hecho de que la Fed ha elevado los tipos muy rápido y muy pronto", ha asegurado el presidente en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

I like New York Fed President John Williams first statement much better than his second. His first statement is 100% correct in that the Fed “raised” far too fast & too early. Also must stop with the crazy quantitative tightening. We are in a World competition, & winning big,...