Redadas masivas a inmigrantes en EEUU a partir del martes: Trump cree que los agentes desplazados corren peligro

El equipo de Donald Trump, que será presidente de los Estados Unidos a partir del lunes, está reconsiderando sus planes de redadas contra los inmigrantes ilegales debido al temor de que se filtre quiénes son los agentes desplazados a ciudades como Chicago. Según un asesor de política migratoria de la Administración, el llamado "zar de la frontera", Tom Homan, hay unos 200 efectivos desplazados y preparados para actuar.

"Estamos revisando los planes en Chicago por la filtración", explicó Homan a ABC News, en relación a una información del diario conservador Wall Street Journal (WSJ) en la que se aseguraba que unos 200 agentes estaban desplazados para iniciar detenciones de personas indocumentadas en Chicago el martes, un día después de la toma de posesión de Trump.



"Estamos investigando esta filtración y tomaremos nuestras decisiones basados en ello. Es muy desafortunado porque las filtraciones de operaciones de las fuerzas de seguridad ponen a los agentes en riesgo", indicó Homan en una entrevista con el Washington Post.



No obstante, el viernes, en Fox News, del mismo grupo mediático que el WSJ, Homan confirmó que "va a haber redadas por todo el país. Chicago es solo uno de muchos lugares. Vamos a quitarle las esposas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y vamos a arrestar a los extranjeros criminales. Eso es lo que va a pasar".



Pese a que los planes de Chicago podrían suspenderse, Homan volvió a insistir este fin de semana en entrevista con el Washington Post que "El ICE va comenzar a arrestar (a quienes sean) amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional desde el día uno. Vamos a arrestar a gente por todo el país, sin los obstáculos de las directrices de la anterior administración. No sé por qué se mencionó particularmente Chicago, esto es una cosa a nivel nacional".



Homan, exdirector del ICE y ahora el "zar de la frontera" de Trump, añadió que no se va a "barrer barrios enteros. Esto es un plan policial preciso".