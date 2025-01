"Pesadilla en Wall Street": la prensa estadounidense reacciona al pánico por la irrupción de DeepSeek

"Pesadilla en Wall Street". El New York Post no ha elegido otras palabras para definir lo que está ocurriendo en la bolsa estadounidense tras la irrupción de la Inteligencia Artificial de China, DeepSeek.

Este lunes, el protagonismo se lo llevaba el desplome de la cotización de las acciones de Nvidia, que llegaba a caer este lunes hasta un 13,3% en la apertura de Wall Street. Se trata de la mayor compañía mundial por capitalización bursátil y la gran protagonista del rally de la IA del año pasado.

Algo de lo que la prensa nacional se ha hecho eco: "Desplome", "caída", "hundimiento", "preocupación" o "tambaleo" son algunos de los adjetivos que medios de prestigio estadounidenses han elegido para definir lo que están sintiendo tanto los inversores como los mercados.

"Las acciones tecnológicas se desploman en la amplia caída de la IA provocada por DeepSeek de China", dice The Wall Street Jornal, mientras que The New York Times asegura que "las acciones se hunden a medida que los inversores se preocupan por los avances de la IA en China".

Por otro lado, The Washington Post sigue hablando de la bolsa: "La aplicación de inteligencia artificial DeepSeek de China hace tambalear las acciones tecnológicas de EEUU". Financial Times, por su parte, da la cifra más escalofriante: "Nvidia pierde más de 600.000 millones de dólares en valor mientras DeepSeek provoca la caída del mercado".

Comer terreno a Estados Unidos

En este sentido, un artículo publicado en Financial Times por la profesora Angela Zhang, avisa de que DeepSeek no es un caso aislado, sino que las empresas chinas se han visto forzadas por las restricciones impuestas desde Estados Unidos a ganar en eficiencia y acortar la brecha con las compañías estadounidenses.

"Los logros de China en materia de eficiencia no son accidentales. Son una respuesta directa a las crecientes restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Al limitar el acceso de China a chips de IA avanzados, Estados Unidos ha estimulado inadvertidamente su innovación", sostiene.