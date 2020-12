La OMS, preocupada por las reticencias de los europeos a vacunarse

“La confianza de la población en la vacuna es esencial para el éxito de los planes de vacunación. No es raro que los ciudadanos estén preocupados, es comprensible, pero les pido que no caigan en la infodemia; las vacunas salvan vidas y el miedo las pone en peligro”, declaró el responsable europeo de la OMS en una rueda de prensa.

Aunque celebró que en la última semana se ha reducido un 13% el número de casos respecto a la anterior, pidió a los países que no se confíen, al tiempo que recordó que ya hay 63 millones de casos en todo el mundo y más de 1,4 millones de muertes, de las que 427.000 corresponden a países europeos.

Asimismo, tildó de “fenomenal” las buenas noticias sobre las vacunas, ya que existen más de 200 candidatas de las que 50 ya se están probando en humanos, lo que dibuja un “horizonte esperanzador”.

Sin embargo, “la promesa de una vacuna está bien, pero no servirá de mucho si no estamos preparados y no cuentan con el respaldo y la confianza de la ciudadanía”, alertó el doctor Hans Kluge.

En España, un estudio realizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación presentado en septiembre señalaba que el 32% de los españoles muestra alguna reticencia a vacunarse contra el coronavirus si estuviera ya disponible una vacuna. Quienes más se oponen a la inmunización serían personas con altos niveles de ingresos y estudios.

Solo el 68% de los españoles

En base a los datos de esta investigación ministerial, sólo el 68% de los españoles se pondría mañana mismo la vacuna, mientras que quienes más predisposición muestran son personas mayores.

El responsable europeo de la OMS insistió en que “toda la información y datos sobre los ensayos serán examinados” y se garantizará la “calidad, seguridad y eficacia” de cada vacuna antes de que se pongan en circulación.

“Pero dejadnos ser claros, la vacuna no está a día de hoy y no todo el mundo podrá recibirla cuando llegue, por lo que es imperativo que sigamos con las medidas básicas de prevención como la higiene o las mascarillas”, agregó.

Por el momento, en la Unión Europea está previsto aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. En cuanto a los planes de vacunación, la OMS pidió priorizar al personal sanitario, a los mayores de 60 -sobre todo con comorbilidad- y a quienes viven en residencias de mayores.

Tercera ola

Asimismo, el director regional de la OMS reconoció que está habiendo una reducción de la transmisión en los países del oeste de Europa -incluida España-, pero añadió que “esto no significa que esté mejorando la situación en la región europea” porque el coronavirus está resurgiendo en la zona central y sur del continente.

Además, trasladó a aquellos países que han disminuido la transmisión que no se confíen y se preparen para “la siguiente oleada”, por lo que animó a los gobiernos a aprovechar “sabiamente” este tiempo de reducción de casos.