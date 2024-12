"El pacificador" o "el último evangélico progresista": la muerte de Jimmy Carter copa la prensa internacional

La prensa internacional se debate las últimas horas sobre qué noticia debe ocupar sus primeras posiciones en portada. La crisis en Oriente Próximo, el escenario en Siria o el conflicto del siniestro del avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines. Sin embargo, en las últimas horas, han ocurrido dos sucesos de gran relevancia. Por un lado, el accidente de un avión JeJu Air en Corea del Sur que ha dejado 176 muertes. Por otro, la muerte del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, a los 100 años.

La prensa extranjera se ha hecho eco de todas estas noticias. No obstante, mientras que el suceso surcoreano copó los titulares durante toda la jornada del domingo, por la noche se conocía el fallecimiento del exmandatario norteamericano, el inquilino número 39 de la Casa Blanca (1977-1981), que ha pasado a ser el absoluto protagonista de casi todos los medios de comunicación.

Evidentemente, la prensa estadounidense es la que mayor espacio ha cedido, con la noticia de su muerte pero, también, con multitud de análisis, obituarios, galerías fotográficas y repasos de su carrera.

La prensa internacional sobre la muerte de Jimmy Carter

Medios de Estados Unidos

La prensa tradicional, que cuenta además de con versiones digitales con ediciones impresas en papel, son las que han dado un espacio más importante a Carter. Con un titular sencillo y directo, en 'The New York Times' se lee "Jimmy Carter muere a los 100 años", acompañado de una imagen en blanco y negro. En su periódico de papel, el medio no indica el nombre de Carter con una fuente destacada, si no que prefiere hablar de "un pacificador que nunca cesó en sus esfuerzos". El medio sí destaca que pese a ese rol, su Gobierno estuvo plagado de crisis.

Lo mismo ocurre en 'The Wall Street Journal', el medio económico y de negocios cede su lugar principal en ambas versiones al expresidente Carter. En su caso, destaca que también fue ganador del Nobel de la Paz en 2002. En su web, se lee "Jimmy Carter muere a los 100 años". "Un presidente de un solo mandato negoció un tratado histórico con Israel y Egipto", dice el rotativo.

Por su parte, 'The Washington Post', que también titula con "Jimmy Carter muere a los 100 años", también señala que su muerte "genera condolencias y elogios en todo el mundo" y habla de la relevancia que consiguieron sus actos posteriores a la presidencia.

Además de estos, el medio 'Politico', hace un análisis más exhaustivo en su noticia de apertura. El titular, lejos de seguir la línea del resto, se adentra en otra de las características más relevantes de Carter. Con el titular "Jimmy Carter: el último evangélico progresista", el periódico explica cómo "el expresidente encarnaba una corriente del cristianismo que enfatizaba el cuidado de los marginados, pero que fue eclipsada por la derecha religiosa".

Finalmente, el medio de línea editoral republicana por excelencia, Fox News, también abre su edición de este lunes con el expresidente. En su caso, lo hace cargando contra el aún dirigente de Estados Unidos, Joe Biden, destacando de su declaración que "critica a Trump sobre lo que podría aprender del expresidente Carter". En un lugar menos destacado, la cadena recupera la noticia principal de su fallecimiento, pero también otra que titular: "Cómo los fracasos de Jimmy Carter llevaron al ascenso de Reagan".

Resto de medios

Al otro lado del globo, los medios no se han quedado al margen de la noticia, aunque en este caso sí que algunos con mayor espacio que otros. El caso del británico 'The Times' es el más destacado. Abre tanto su versión web como la de papel con la noticia, con imágenes del expresiente y con un obituario que titula: "Jimmy Carter, el líder improbable que se convirtió en el 'mejor expresidente que ha tenido Estados Unidos'". También se lee otro artículo curioso: "Cómo Jimmy Carter aportó su estilo sencillo a una ocasión real".

En el mismo territorio, tanto 'The Guardian' como 'Financial Times' también ofrecen la mayor de las relevancias a la noticia. El primero, con un gran bloque de noticias relacionadas, titula su edición web: "Jimmy Carter, el presidente más longevo de Estados Unidos, muere a los 100 años". Con calificativos como "humanitario" o "pacificador", el medio británico afirma que "fue guiado por la visión moral pero oprimido por la política", así como que su muerte llega en un momento en el que "prevalencen el rencor y la incertidumbre".

El económico hace un análisis en esa línea, titulando su edición con que "el expresidente estadounidense Jimmy Carter muere a los 100 años", pero haciendo alusión a que su mandato "se vio empañado por la inflación y la crisis de los rehenes en Irán" pero "recibió elogios por su labor humanitaria".

En Alemania, el medio de cabecera 'Frankfurter Allgemeine', concede el primer espacio de su portada de este lunes al accidente en Corea del Sur pero, seguidamente, abre un bloque destacado en otro color con noticias "sobre la muerte de Jimmy Carter". Con tres artículos, el medio germano habla de "la buena persona de Georgia", "a los alemanes rara vez les agradaban los presidentes" y "una vida en imágenes".

En el caso de Francia, ha habido otras noticias que ha eclipsado la muerte de Carter, la inmigración y la visita a Mayotte del recientemente nombrado primer ministro, François Bayrou, así como el cierre de la investgiación por la gestión de la pandemia de la covid, que se salda con ningún ministro imputado. En varios bloques debajo de la apertura, 'Le Monde' habla sobre el expresidente estadounidense destacando su Premio Nobel de la Paz. 'Le Figaro', también en un bloque muy alejado de la apertura, se refiere a Carter como "la buena conciencia" de EEUU.