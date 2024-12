El balance final del accidente de avión en Corea del Sur deja 179 fallecidos

Los bomberos han confirmado que el balance final del accidente sufrido hoy domingo por el vuelo 7C2216 de la surcoreana Jeju Air, que estalló tras salirse de pista y chocar contra un muro en el aeropuerto de Muan (290 kilómetros al suroeste de Seúl), es de 179 fallecidos y solo dos supervivientes.

"Después de que el avión chocara contra el muro, los pasajeros salieron despedidos del avión. Las posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas", ha explicado un funcionario del cuerpo de Bomberos tras ofrecer el último balance oficial, actualizado a las 14:47 horas (hora local), reogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La mayoría de los fallecidos se encontraban en la parte trasera del avión, en el que el grueso de los pasajeros -salvo dos tailandeses- era de nacionalidad coreana. Por el momento, dos personas han sido rescatadas -un pasajero y un miembro de la tripulación- y se espera que el número de muertos ascienda en las próximas horas.

De hecho, las autoridades del país ya presumían la muerte de todos los ocupantes del avión en el momento del siniestro, a excepción de las dos personas rescatadas -que están siendo atendidas en un hospital de Mokpo. El accidente se ha producido en torno a las 9:03 horas de este domingo durante una maniobra de aterrizaje de un vuelo de Jeju Air procedente de Bangkok en el que viajaban 175 pasajeros y seis tripulantes, según fuentes de la Policía y los Bomberos.

La hipótesis inicial apuntaba a que la colisión podría haberse producido fruto de un fallo del tren de aterrizaje, probablemente ocasionado por el impacto de uno pájaro contra la aeronave, que quedó envuelta en llamas fruto del accidente. Testigos en la zona señalaron que algunos neumáticos no se habrían activado.

El piloto habría intentado sin éxito un aterrizaje forzoso y, al no haber logrado reducir la velocidad del avión antes de llegar al final de la pista, se estrelló contra las estructuras del borde exterior del aeropuerto, dando origen a un incendio. Este fue extinguido unos 43 minutos después de su inicio, aunque para entonces el avión ya estaba prácticamente destruido.

A falta de una explicación confirmada, las autoridades del país han iniciado una investigación sobre el terreno para esclarecer las causa exactas del incidente, del que hasta ahora no han trascendido más detalles. En la misma línea, el presidente en funciones del país, Choi Sang Mok, que se ha desplazado hasta el lugar del accidente tras ordenar a las autoridades que realizasen "todos los esfuerzos posibles" en las operaciones de rescate y ha prometido que "el Gobierno no escatimará para apoyar a las familias en duelo".

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía aérea Jeju Air, Kim E-bae, ha emitido una disculpa pública y trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos, asumiendo "toda la responsabilidad como director ejecutivo, independientemente de la causa".

En total, el accidente ha supuesto de momento el despliegue de unos 2.800 efectivos de los cuerpos de bomberos, policía, Fuerzas Armadas y Guardia Costera. Sin embargo, dado el grado de destrucción del avión, les está resultando difícil identificar a los fallecidos. "Estamos en proceso de recuperar los restos, lo que llevará tiempo", han relatado. Se ha conseguido identificar ya a 22 de las víctimas.

El avión en cuestión era un Boeing 737-800 que había partido de Bangkok a la 01:30 horas con un total de 181 personasa boroo -incluidos los miembros de la tripulación- y que tenía previsto llegar a Muan alrededor de las 08:30 horas. Todos los vuelos nacionales e internacionales hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Muan fueron cancelados tras el accidente.

La torre de control emitió la alerta de colisión aviaria seis minutos antes del accidente

La torre de control del aeropuerto internacional de Muan (a 290 kilómetros al suroeste de Seúl) emitió una alerta por colisión aviaria para el vuelo comercial 7C2216 que se estrelló unos seis minutos después en el mencionado aeródromo causando la muerte de al menos 151 personas, informó este domingo el Ministerio de Transporte surcoreano.



La torre de control de Muan emitió la alerta por colisión a las 8:57 hora local (23.57 GMT del sábado), mientras que el capitán de la aeronave, un Boeing 737-800, emitió la señal de "mayday" o socorro un minuto después, según ha explicado el director de la Oficina de Políticas de Aviación, Joo Jong-wan, en rueda de prensa.



El avión se estrelló aproximadamente a las 9:03 (0:03 GMT), cuatro minutos antes de lo estimado inicialmente -9:07-, cuando intentó aterrizar sin el tren de aterrizaje desplegado y se salió de pista hasta chocar con un vallado, explicó el director del organismo, dependiente del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte.



Esto supone la primera confirmación oficial de que el avión sufrió una colisión con un ave, lo cual podría haber impedido el despliegue de las ruedas de la aeronave. Imágenes tomadas con un teléfono por un particular y reproducidas por la cadena MBC muestran aparentemente el impacto de un ave con el motor derecho del Boeing de Jeju Air.

La compañía aérea promete utilizar todos los esfuerzos para determinar la causa del accidente

Jeju Air, compañía aérea que operaba el accidentado avión en el aeropuerto internacional de Muan, en la provincia surcoreana de Jeolla del Sur (suroreste), informó de que no escatimará esfuerzos para hacer frente al accidente. "Actualmente estamos trabajando para determinar la causa exacta y los detalles de la situación. El avión ha estado en operación durante 15 años sin antecedentes de accidentes", dijo un responsable de la compañía, que señaló que "no escatimarán esfuerzos para hacer frente al mismo".



El gigante de la aviación estadounidense Boeing, fabricante de la nave, dijo este domingo que está "en contacto" con Jeju Air, después de que el avión sufriera el mortal accidente, aunque no hay informes de que tuviera algún problema. "Estamos en contacto con Jeju Air en relación con el vuelo 2216 y estamos listos para apoyarlos", dijo la compañía en un comunicado. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos, y nuestros pensamientos están con los pasajeros y la tripulación", añadió el texto.