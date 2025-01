Lukashenko vota en las presidenciales de Bielorrusia

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, votó esta mañana en las elecciones presidenciales en las que aspira a su séptimo mandato al frente de la antigua república soviética. El mandatario, cuya reelección en 2020 no fue reconocida por la oposición y Occidente, depositó su papeleta en un colegio habilitado en la Universidad de Cultura Física de Minsk ante las cámaras de periodistas locales y extranjeros.



Cerca de siete millones de bielorrusos son llamados a las urnas en los comicios bielorrusos, de los que el 41,81 % (casi 3 millones) ya ejercieron el derecho al sufragio por anticipado desde el martes. La votación arrancó a las 08.00 hora local (05.00 GMT) y concluirá a las 20.00 horas (17.00 GMT), tras lo que se emitirán los primeros resultados preliminares, según informó la Comisión Electoral Central.



Lukashenko, el mandatario europeo que lleva más años en el poder -desde 1994-, decidió presentarse a la reelección a sus 70 años de edad. Según los sondeos, un 82,5 % de los bielorrusos tiene intención de apoyarle en las urnas, por lo que la única intriga hoy será cuál será el porcentaje de sufragios que obtiene finalmente.



Se enfrentará a cuatro candidatos, de los que los tres primeros incluso han respaldado una victoria del actual jefe de Estado: el comunista Serguéi Sirankov; el republicano Alexandr Jizhniak y el hijo de un histórico político bielorruso, Oleg Gaidukévich. La abogada Anna Kanopátskaya, que ya concurrió hace cinco años, es la única que se ha atrevido a criticar la gestión de Lukashenko, aunque la oposición la ha tachado de “candidata del KGB”.

"Me da lo mismo que haya países que no reconozcan nuestras elecciones"

Lukashenko ha asegurado que le da lo mismo que países occidentales no rezonozcan las elecciones presidenciales. "Las reconocen o no las reconocen, es cuestión de gustos. A mí me da absolutamente lo mismo. Lo importante es que las elecciones sean reconocidas por lo bielorrusos", dijo el mandatario a la prensa después de votar en un colegio de Minsk.



Lukashenko insistió en que le guste a alguien o no, la última palabra la tiene el pueblo bielorruso. "Hay que tomarse las cosas con calma", aseguró. En cuanto a las relacciones con Occidente, dijo que Minsk "nunca" se ha negado a mantenerlas.



"Nosotros siempre estamos dispuestos, pero ustedes (los occidentales) no lo quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Inclinar la cabeza o arrastrarnos?", preguntó. Agregó enseguida que Bielorrusia está lista para un diálogo con la Unión Europea (UE), "incluso con los que han llevado a cabo una política agresiva" contra Minsk.



La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró este sábado que la autoproclamación de Alexandr Lukashenko como presidente de Bielorrusia tras las elecciones será una "flagrante afrenta a la democracia" y que este no tiene "ninguna legitimidad".



"Lukashenko se ha aferrado al poder durante 30 años. Mañana se autoproclamará nuevamente en otra farsa electoral. Esto constituye una flagrante afrenta a la democracia. Lukashenko no tiene ninguna legitimidad", escribió la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.



La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, envió también esta mañana un mensaje al pueblo de Bielorrusia para pedir que se mantenga fuerte ante las elecciones presidenciales, a la vez que subrayó el respaldo de la UE y afirmó que "la dictadura terminará".