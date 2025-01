La Yihad Islámica palestina anuncia que antes del sábado liberará a la rehén israelí Arbel Yehud

El portavoz de la Yihad Islámica en Palestina, Muhamad al Hajj Musa, afirmó este domingo en un comunicado que la cautiva israelí Arbel Yehud será puesta en libertad antes del intercambio de rehenes por presos palestinos previsto para el próximo sábado.



"Los mediadores fueron informados de que la prisionera Arbel Yehud será liberada antes del próximo sábado", dice Musa en el comunicado, que asegura que el grupo ha mostrado "gran flexibilidad" a fin de que Israel permita a los palestinos desplazados regresar al norte de Gaza, como estaba acordado en el alto el fuego.

Sin embargo, según un funcionario israelí bajo anonimato citado por Haaretz, aún no se ha alcanzado un pacto y las negociaciones continúan, por lo que Israel no permitirá de momento el regreso de cientos de miles de gazatíes desplazados a lo que quede de sus casas en el norte del enclave.



El Gobierno israelí esperaba que la civil Arbel Yehud fuera liberada ayer, pero en su lugar las facciones palestinas entregaron a cuatro mujeres soldado, lo que según Israel se desviaba de lo acordado en el alto el fuego, y a lo que respondieron no reabriendo el Corredor de Netzarim para que los gazatíes vuelvan a Ciudad de Gaza y otras localidades del norte.



Una copia del borrador de acuerdo, al que tuvo acceso EFE, estipula que la prioridad para la liberación de rehenes durante la primera fase de 42 días recae sobre las mujeres cautivas (civiles y militares), los menores de 19 años, los hombres mayores 50 años y los enfermos.



Desde anoche, miles de gazatíes se congregan en las inmediaciones del Corredor de Netzarim, y a lo largo de la calle Rashid que conecta el sur y norte de Gaza, a la espera de que Israel les deje cruzar al norte, lo que debía de haber permitido hoy, día 7 del alto el fuego.



Al menos dos personas murieron hoy y otras 15 resultaron heridas cuando tropas israelíes abrieron fuego contra la multitud de palestinos, confirmaron fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja. Con ellas, ya son al menos 11 los palestinos muertos por fuego israelí desde que comenzó el alto el fuego en Gaza el pasado 19 de enero.