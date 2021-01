Estados Unidos deja atrás la era Trump con la toma de posesión de Joe Biden

Fin a la era de Donald Trump. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado este miércoles a las 18.00 (hora española) posesión de su cargo. "La democracia ha ganado", ha indicado Biden en sus primeras declaraciones como presidente. La exsenadora Kamala Harris también ha jurado su cargo como vicepresidenta y se convierte en la primera mujer en alcanzar este puesto en el país.

La ceremonia de toma de posesión se ha celebrado en un Washington blindado para prevenir cualquier incidente, con las imágenes del asalto al Capitolio todavía frescas. Las artistas Lady Gaga y Jennifer López han actuado minutos antes de la jura de Biden. López ha llegado a pronunciar unas palabras en castellano durante su actuación.

Biden llega a la presidencia con un mensaje de unión para reconstruir un país muy polarizado políticamente. "Será el presidente de todos", ha asegura de forma tajante durante su discurso de investidura.

"Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido", ha indicado Biden en su discurso tras haber jurado como el presidente número 46 en la historia de Estados Unidos. "Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución", ha asegurado.

Biden ha hecho mención en su discurso a los turbulentos días que ha vivido el país tras el asalto violento al Capitolio el pasado 6 de enero por una turba de seguidores del ya expresidente Trump. El nuevo presidente ha afirmado que tiene mucho trabajo por delante para "curar" las heridas del país y ha explicado que su mandato confrontará con el extremismo político, el supremacismo blanco y el terrorismo doméstico".

Joe Biden asume la presidencia de un Estados Unidos sumido en la excepcionalidad. El presidente saliente, Donald Trump, no ha estado presente en la ceremonia, el país atraviesa por una nueva ola de contagios de coronavirus y la sociedad se encuentra partida en dos.

Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO