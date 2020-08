Dos muertos en un tiroteo durante la tercera noche de disturbios en Wisconsin (EEUU)

Al menos dos personas han muerto y una resultó herida en un tiroteo ocurrido durante las protestas de esta madrugada en la ciudad estadounidense de Kenosha, en Wisconsin, informaron medios locales.

El tiroteo se produjo justo antes de la medianoche del martes, según el departamento de policía de la ciudad, durante las manifestaciones que, por tercer día consecutivo, tienen lugar en esta ciudad para protestar por la agresión sufrida por Jacob Taylor a manos de agentes policiales.

La policía de Kenosha confirmó esta madrugada que dos personas murieron, mientras que otra sufrió heridas graves, según las fuentes, que señalaron que se está llevando a cabo una investigación sobre los incidentes. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas.

Jacob Blake permanece ingresado en el Hospital Froedtert de Milwaukee en estado grave tras haber recibido al menos siete disparos de la policía en un suceso que fue grabado en vídeo y ha causado conmoción en todo el país.

Los nuevos disturbios se iniciaron esta madrugada, casi dos horas después del inicio del toque de queda en Kenosha, a las 20.00 horas del martes hora local (01.00 GMT de hoy), una ciudad de casi 100.000 habitantes a unos cien kilómetros al norte de Chicago.

Según informan las televisiones locales, miembros de la policía trataron con un megáfono de dispersar a un grupo de manifestantes que se había concentrado frente al Palacio de Justicia del Condado Kenosha y que estaban participando en una "asamblea ilegal".

La policía acabo lanzando gases lacrimógenos contra los reunidos, mientras se veía como decenas de antidisturbios salían desde la puerta principal del Palacio para contener a los manifestantes.

El incidente en el que resultó herido Blake se ha producido apenas unos días después de las multitudinarias protestas por la muerte el 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) de George Floyd, que fue asfixiado por un policía blanco.

La hermana de Jacob Blake ha dicho en unas declaraciones que aunque él lucha por su vida con siete heridas de bala de la policía. "No estoy triste, estoy enfadada", asegura, a la vez que pide un cambio.

Jacob Blake’s sister: ‘I’m not sad. I’m not sorry. I’m angry. And I’m tired. I haven’t cried one time. I stopped crying years ago. I am numb. I have been watching police murder people that look like me for years.’ (warning: distressing) pic.twitter.com/0Ot0FA7K0E