Un cese "permanente" y ayuda humanitaria: lo que espera la comunidad internacional del alto el fuego

Ha sido Trump, de forma sorpresiva, quien ha filtrado el alto el fuego en Gaza que han alcanzado Israel y Hamás este miércoles tras 15 meses de conflicto en la Franja. Todas las miradas iban hacia Catar, que realizará un anuncio frente a la prensa en la jornada de hoy, pero el presidente electo de Estaados Unidos se ha adelantado y asegurado en un mensaje en TruthSocial que "tenemos un acuerdo para los rehenes en Oriente Próximo" que "será anunciado en breve".

Entretando, el Ejército israelí bombardeaba un puesto de comida de la zona humanitaria de Mawasi, en el área sureña de Jan Yunis, matando a tres personas, mientras se espera el inminente anuncio.

Hamás ha celebrado el acuerdo que asegura "es el resultado de la legendaria firmeza de nuestro gran pueblo palestino y nuestra valiente resistencia en la Franja de Gaza, durante más de quince meses", ha manifestado el grupo islamista palestino, según recoge el diario afín 'Filastín'.

"Es un logro para nuestro pueblo, nuestra resistencia, nuestra nación y los pueblos libres del mundo, y es un punto de inflexión en el conflicto con el enemigo, en el camino hacia el logro de los objetivos de nuestro pueblo", ha añadido el grupo palestino.

Las reacciones al alto el fuego no han tardado en llegar. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, apuntó que el acuerdo de alto el fuego debe de ir seguido de negociaciones para alcanzar un cese permanente de las hostilidades.

"Todo eso en un período de seis semanas. Durante esas seis semanas tenemos que negociar para llegar a un alto el fuego permanente para que Israel retire todas sus fuerzas de Gaza y Hamás no vuelva a entrar y se establezcan los acuerdos necesarios de gobernanza, seguridad y reconstrucción para que Gaza pueda avanzar. ¿Está eso solucionado? No", dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense se pronunció en la cadena CNN el mismo día en que la organización islamista Hamás ha entregado su respuesta afirmativa a los mediadores en Doha (EE.UU., Egipto y Catar) respecto a la propuesta del acuerdo, pero cuando todavía no se ha anunciado oficialmente el pacto.

Por su parte, Joe Biden ha dicho que "los elementos del acuerdo los expuse en detalle en mayo del año pasado, (un pacto que) fue apoyado por países de todo el mundo y respaldado de forma abrumadora por el Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado en declaraciones a la prensa.

Biden ha detallado que "durante las próximas seis semanas el Gobierno de Israel negociará los arreglos necesarios" para llevar a cabo la segunda fase del acuerdo, que es "el fin permanente de la guerra". Asimismo, ha confirmado que habrá estadounidenses incluidos en la liberación de los rehenes.

"Aquellos que han seguido las negociaciones han comprobado que el camino para llegar a este acuerdo no ha sido fácil. He trabajado en política exterior durante décadas. Esta ha sido una de las negociaciones más duras que he vivido", ha dicho.

La Unión Europea ha señalado sobre esto que se trata un "avance importante" hacia el fin de la guerra y ha pedido que todas las partes lo cumplan. La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha dado la bienvenida al acuerdo en un mensaje en redes sociales y ha valorado que se trata de "un avance importante y positivo hacia el fin de la violencia".

"Ahora es el momento de cumplir este acuerdo para todos los rehenes y sus familias, la población de Gaza y los habitantes de la región", ha subrayado la jefa de la diplomacia europea.

Se moviliza la ayuda humanitaria

Por otro lado, Turquía ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y subrayó la importancia de enviar de inmediato ayuda humanitaria para facilitar el regreso de los desplazados. "Espero que pronto escuchemos el anuncio oficial del alto el fuego", dijo el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, durante una rueda de prensa en Ankara con su homólogo sirio, Asaad Shaibani.

"La ayuda humanitaria debe empezar de inmediato; lo importante es que ahora dos millones de personas puedan regresar a casa", agregó el ministro en referencia a los desplazados por los combates en Gaza. Fidan lamentó las "actividades diplomáticas que dieron más tiempo a Israel", alargando la guerra en la que ya han muerto, dijo, "50.000 personas, la mayoría civiles".

Equipos de la Media Luna Roja egipcia han empezado a preparar los camiones de ayuda humanitaria para que entren en Gaza desde el paso de Rafah, cerrado desde mayo pasado, una vez se anuncie de manera oficial el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, informaron fuentes de la organización a EFE.

Las fuentes, que pidieron mantener el anonimato, indicaron que los convoyes de ayuda humanitaria están listos para entrar en el primer día en el que el pacto entre en vigor para entregar asistencia a los palestinos del devastado enclave, sumido en una catástrofe humanitaria.

Que la prensa pueda entrar en Gaza

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió este miércoles que el recién anunciado alto el fuego en Gaza permita que la prensa internacional pueda entrar "lo antes posible" de forma independiente a la franja.

"Tras el acuerdo de alto el fuego, el trabajo de los reporteros locales e internacionales es más crucial que nunca", señaló el director general de RSF, Thibaut Bruttin, en una reacción al anuncio.