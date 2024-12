Un avión comercial con 67 personas a bordo se estrella en Kazajistán

Al menos 12 personas que viajaban en el avión de pasajeros de la compañía aérea Azerbaijan Airlines que se estrelló hoy junto al aeropuerto de la ciudad de Aktau, a orillas del mar Caspio, sobrevivieron al accidente y fueron hospitalizadas, según datos preliminares del Ministerio de Sanidad de Kazajistán. "Desde el lugar del accidente aéreo, 12 personas con diversas heridas fueron trasladadas al hospital regional de Mangistau en Aktau", según fuentes sanitarias. La agencia oficial kazaja Kazinform informó de que a bordo del avión, un Embraer 190, que volaba de Bakú a Grozni, la capital de la república rusa de Chechenia, se hallaban 105 pasajeros y 5 tripulantes, pero Azerbaijan Airlines precisó que a bordo del aparato había 67 personas incluidas los cinco miembro de la tripulación,



"Era un vuelo regular. Tenía que volar a Grozni, pero debido a la niebla lo enviaron a Majachkalá y de allí, aparentemente, a Aktau", declaró un portavoz del aeropuerto de la capital chechena a la agencia TASS. Según la agencia Interfax, la mayoría de los pasajeros de la aeronave son azerbaiyanos.



En el lugar del accidente se originó un incendio que fue sofocado por los bomberos, según fuentes de los servicios de emergencias kazajos. De acuerdo con el gabinete de crisis que opera en el lugar de la tragedia, "la tripulación envió una señal de socorro a las 08.35 hora local (03.35 GMT) y reportó un fallo en el sistema de control. Luego a las 08.49 solicitaron un aterrizaje de emergencia en Aktau e intentaron hacerlo en modo directo, sin embargo, a las 09.28 el avión se estrelló contra el suelo".



Azerbaijan Airlines señaló que según datos preliminares el accidente pudo haber sido provocado por el choque de la aeronave con una bandada de pájaros.

