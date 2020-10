Estos son los vestidos que no dejarás de llevar en toda la temporada: están de moda

El vestido es la prenda femenina por excelencia y por ello, temporada tras temporada, va mostrando sus diferentes caras para nunca dejar de estar de actualidad. Este otoño - invierno no iba a ser la excepción y su estrategia es aliarse con los tejidos e inspiraciones de tendencia para convertirse de nuevo en una pieza clave de tu vestuario.

Existen tantos vestidos como tipos de mujeres, por eso no te será difícil encontrar aquel que mejor encaje en tu estilo de vestir y se adapte a tus necesidades. Se amolda además a los diferentes momentos del día, así que este otoño encontraremos desde vestidos perfectos para ir a trabajar hasta diseños ideales para momentos más especiales de celebración de cara a las próximas fiestas.

Pero si algo tienen de novedad los vestidos de esta nueva temporada es su adaptación a los nuevos tiempos. Las firmas son conscientes de la importancia que ha tomado el teletrabajo y el espectacular aumento de la demanda de prendas cómodas para estar en casa y apuestan por vestidos confortables como alternativa a prendas como el chándal o el pijama. La moda lo tiene claro: aún en casa, no hay por qué renunciar al estilo.

Los vestidos de la temporada

En Vozpópuli hemos elegido los seis tipos de vestidos que van a arrasar durante los próximos meses para que vayas estudiando y preparando tus outfits imprescindibles de la temporada. Para la selección nos hemos fijado en diferentes elementos, desde los tejidos estrella hasta los patrones más de tendencia así como el color que no podrás pasar de largo. ¿Preparada para descubrirlo?

Vestidos estilo 'Babydoll'

Si aún no lo sabes, los años 70 están muy de moda y las influencias de esta década se dejan ver en los vestidos para esta temporada que beben de la tendencia babydoll. Es muy sencillo identificar este estilo porque tiene unos elementos muy característicos como los lazos en el cuello, los cuellos camiseros redondeados y combinados en otro color, un corte minifaldero y el gusto por los estampados psicodélicos. En resumen, un uniforme de chica buena de internado británico.

Este estilo naïf se adapta también a los nuevos tiempos. Sin dejar atrás el lado infantil, la alternativa más adulta la podemos tomar si elegimos diseños realizados en tejidos vaporosos, como las gasas, con los que poder jugar con transparencias y superposiciones a través de volantes. Estos diseños permiten lucir más escote y, sobre todo, mucha pierna, así que combinan de maravilla con las altísimas botas que tanto se van a llevar a lo largo de este invierno.

Vestidos camiseros

Los vestidos de corte camisero también son muy fáciles de identificar. Como su nombre indica, son diseños que más bien parecen camisas largas por lo que se cierran a través de una línea de botones, suelen llevar cuellos y se ajustan a la cintura mediante cinturones. Resultan de lo más cómodos y elegantes y, eligiendo bien el tejido, son una prenda comodín para disimular imperfecciones y presumir de silueta.

Una de las caras que pueden mostrar estos vestidos son su lado más masculino si elegimos diseños que recuerden a la camisería de hombre. Tienen una imagen mucho más casual y desenfada y para sumarse a ella lo mejor es elegir un modelo con un estampado de cuadros o rayas. ¿El truco para feminizarlo? Hacer un buen lazo con el cinturón o jugar con detalles como las transparencias o las mangas abullonadas.

Los vestidos camiseros permiten todo tipo de largos. Si eliges uno hasta los tobillos tienes que saber que se puede convertir en tu próximo fetiche ya que, sabiendo combinar los complementos, puedes lograr que luzcan como un diseño de alfombra roja. Si no sabes por cuál decantarte... elige un modelo con un bajo asimétrico.

Vestidos blancos

Uno de los colores triunfadores va a ser el blanco. Su influencia va a ser tan grande que una de las tendencias más importantes serán los total white look vistiendo por completo de ese color sin dejar margen para ningún otro tono. Con este panorama, no vamos a encontrar otro momento mejor para incluir un vestido blanco en nuestro fondo de armario. Para que sea todo un básico, lo mejor es elegir un modelo sencillo que se ajuste a nuestro estilo, ya sea un vestido formal o una sudadera o camiseta larga.

Si queremos dar un paso más allá, nos fijaremos en diseños más elaborados que llamen la atención y puedan convertirse en el protagonista del look. Como un lienzo en blanco, este tipo de vestidos adoptan cualquier tendencia de la temporada como las mangas abullonadas, las transparencias, los flecos... No olvides que este año sus mejores compañeros serán otras prendas y complementos de idéntico color.

Vestidos de cuero

Prepara el uniforme de motera para esta campaña porque el cuero va a arrasar con el resto de tejidos. Su color predilecto es el color negro, así que un vestido en este color será tan imprescindible en tu armario del invierno como un paraguas. Las nuevas formas de trabajar el cuero lo permiten adaptarse a todo tipo de patrones, incluyendo los camiseros o los babydolls de los que hemos hablado antes y con los que estarás sumando dos tendencias a la vez.

Pero hay muchísima vida para el cuero más allá del color negro y ahí se va a ver la diferencia de las mujeres más trendys. Los rojos o los burdeos suman puntos este invierno, mientras que los tonos tierra van de maravilla con este material. La mejor opción es elegir un vestido muy ceñido a la silueta y que el cuero se convierta en una segunda piel.

Vestidos de punto

Si alguien puede hacer frente al cuero, ese será el punto. Se trata de una moda que viene muy apoyada por la gran fuerza que está cogiendo la necesidad de usar ropa cómoda en nuestro día a día por los cambios de hábitos propiciados por el coronavirus. No hay mejor uniforme de teletrabajo que un vestido de punto.

La idea es que los jerseys se maximizan llegando hasta nuestros tobillos y la tendencia absoluta son los modelos que van ceñidos totalmente a lo largo del cuerpo logrando una imagen similar a la de una cariátide de punto.

¿Crees que con el punto no puedes dar una imagen formal? Pues abandona por completo esta idea. Todo depende del tipo de patrón que se utilice así de detalles que suman un plus como pieles, plumas o perlas y que pueden convertir a un vestido de punto en una opción ideal para un look de fiesta.

Vestidos con transparencias

Para finalizar vamos a centrarnos en los vestidos con transparencias, una tendencia que encaja a la perfección para los 'outfits' más sofisticados de la temporada. Las transparencias invaden los diseños y lo pueden hacer de muchas maneras, desde las mangas, las faldas o la superposición de capas transparentes. Las más osadas incluso tendrán la opción de presumir de lencería ya que algunos diseños dejan poco margen a la imaginación.

Esta tendencia va muy unida al color negro y a la noche, sin embargo podemos encontrarla en otras ofertas consiguiendo un contraste entre el descaro de la transparencia con la dulzura de tonos nude o los estampados bucólicos. Una de las mejores formas de defenderlas será utilizar vestidos donde la transparencia se localice en las piernas, lo que nos permitirá utilizar diseños largos con una imagen mucho más etérea.

¿Por cuál de las tendencias te inclinas? ¿Qué vestido no faltará este invierno en tu armario?