Las Azúcar Moreno no salen de una y se meten en otra. Tras su abandonar 'Supervivientes 2019' premeditadamente y 'estafar' a lo grande a Mediaset, las hermanas Toñi y Encarna Salazar han vuelto a saltar a primera plana por una tragedia que ha sucedido en su vida: un robo.

La tragedia de las Azúcar Moreno

Todo ocurrió cuando Toñi Salazar volvió a su casa, en Majadahonda, tras regresar a España desde Honduras. Su piso, que no pisaba desde hacía un mes por estar en el concurso de Telecinco, estaba totalmente desvalijado por un robo.

El problema es que ahora todo el mundo pone en duda lo que cuentan las hermanas, como le pasó a Pedro y el lobo, que nos enseñó desde bien pequeños que al que dice muchas mentiras no le creerán cuando cuente la verdad).

En las tertulias televisivas, como la de 'El programa de AR', no son pocos los que recelan de que el robo sea verdad. "Que piensen lo que quieran, yo esto no lo he hecho en mi vida, ni lo haré", se ha defendido Toñi.

Un robo contundente

Según la cantante, los ladrones se han llevado joyas, un reloj de la marca Rolex y un abrigo de visón, valorado todo en 30.000 euros.

Algunos dan a entender que es mucha casualidad que, justo ahora que deben tanto dinero y que se enfrentan a una posible demanda de Mediaset tras su treta, les roben en casa.

Otros, en cambio, le dan veracidad a las palabras de Toñi y argumentan que todo es cosa del karma. Si es que, ya se sabe, retar a Mediaset de esa forma solo puede traer disgustos...

Sin blanca, robadas y vetadas

Este nuevo robo se suma a la serie de desgracias que se han acumulado en la vida de las cantantes desde que decidieron irse del concurso, justo a los 30 días porque era cuando la productora, Bulldog, les ingresaba el dinero, todo han sido críticas.

Además, todo apunta a que el dúo habría urdido un plan para evitar pagar la penalización por irse de manera voluntaria de la isla, alegando que firmaron un contrato laboral y que, por tanto, son trabajadoras con pleno derecho de abandonar la empresa cuando deseen.

Todo este entramado les ha valido el veto y la repulsa de Mediaset. Veremos qué tal les va su carrera musical ahora y si finalmente solucionan lo del robo.

