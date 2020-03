Rocío Flores, sus palabras hacia Rocío Carrasco y sus confesiones más íntimas en 'Supervivientes'

Rocío Flores es la concursante estrella de esta edición de 'Supervivientes'. Con un casting poco conocido, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco está teniendo la oportunidad para brillar y labrarse un nombre en el mundo de los realities.

En su breve paso por la isla, Flores ya ha se ha pronunciado sobre el tema más candente en los programas del corazón: el conflicto con su madre. La joven ha comenzado hablando sobre su padre y la conversación ha ido fluyendo hasta que Rocío Carrasco ha salido a colación.

Las confesiones íntimas de Rocío Flores

Rocío Flores ha abierto su corazón a sus compañeros. Ha comenzado relatando una dura experiencia de su infancia en la que tuvo que cambiarse de colegio y recordando las amenazas de uno de sus compañeros: "Me pasó con una persona del instituto que me dijo que iba a ir a 'Sálvame' a hablar de mí".

Además, ha comentado que quiere ser madre: "Me gustaría tener un bebé antes de casarme". Ya en directo, le ha comentado a Jorge Javier que podría planteárselo seriamente "en un añito o así". Este afán por tener hijos antes de casarse viene de la felicidad que le produjo asistir a la boda de Antonio David con Olga Moreno: "Fue un momento increíble".

Rocío Flores habla de Rocío Carrasco y Antonio David

La conversación ha proseguido y Cristian Suescun le ha preguntado a Rocío cuánto hace que no se habla con su madre. "No lo sé, ¿por qué?", ha respondido Flores que ha aprovechado para elogiar a Antonio David Flores: "Mi padre me entiende solo con mirarme".

Rocío Flores ha hablado en la isla de su relación con su madre, Rocío Carrasco https://t.co/0FBgMITz9P#SVGala3pic.twitter.com/ReWUVRIWI9 — Supervivientes (@Supervivientes) March 6, 2020

Suescun ha seguido insistiendo en el tema y la joven ha optado por esquivar la cuestión. En directo, Jorge Javier Vázquez ha decidido hurgar en la herida y ha lanzado una cuestión muy acertada: "¿Crees que Rocío Carrasco, por curiosidad, habrá visto el programa?".

Rocío Flores, mostrándose incómoda, ha contestado: "Si te digo la verdad, aunque me duela en el alma, ella dio su respuesta cuando dijo las declaraciones que dijo".

¿Crees que Rocío Carrasco, por curiosidad, habrá visto el programa? Jorge Javier Vázquez

Vázquez ha reformulado y le ha preguntado si a ella le gustaría que su madre la viera en televisión. Rocío ha dudado al principio, pero después ha sido clara: "Pues hombre, sí".

Las agresiones de Rocío Flores a Rocío Carrasco, un tema silenciado

Algo que también llama la atención es el silencio absoluto de todos los programas de Mediaset sobre la sentencia publicada por Vanitatis que dictamina que Rocío Flores agredió a su madre cuando tenía 15 años.

Una omisión que puede interpretarse como un intento de salvaguardar la imagen de Flores durante su participación en 'Supervivientes'. Además, la joven cuenta con una auténtica guardia pretoriana en los programas de Mediaset encabezada por Antonio David Flores desde su puesto de colaborador de 'Sálvame'.

Y tú, ¿qué opinas de Rocío Flores? ¿Saldrá bien parada de su paso por 'Supervivientes'?