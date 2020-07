Los secretos de Rocío Carrasco salen a la luz: Amador Mohedano lo cuenta todo

El culebrón Flores-Carrasco no termina nunca. Si durante la última edición de Supervivientes pudimos enterarnos de algunos de los capítulos más fuertes sobre esta familia tan folclórica, este sábado 11 de julio Amador Mohedano 'ponía contra las cuerdas' a su sobrina en Sálvame Deluxe.

Parece que el exmarido de Rosa Benito le ha cogido el gusto a acudir al plató de Telecinco. Estuvo cuatro años sin contar nada en ese sofá, pero volvió antes del confinamiento y regresó la semana pasada para revelar algunos de los secretos mejor guardados sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac. "Fue una entrevista muy dura", confesaba su exmujer en Ya es mediodía tras escuchar sus palabras.

Gloria Camila y José Fernando, "los inmigrantes"

La relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores sigue siendo nula. A pesar de que la nieta de 'la Jurado' ha expresado en numerosas ocasiones que desea volver a ver a su madre, parece que esta no está por la labor. "Tuvieron una discusión creo que por una fruta. Fuera lo que fuera, no es para que ocho años después no quiera ver a su hija. Y a su hijo, ¿por qué no lo quiere ver?", reflexionaba Amador. "En todo caso, aquella disputa verbal fue la gota que colmó el vaso porque mi sobrina venía cargada de aguantar mucho.Los niños no estaban felices ni a gusto en esa casa", añadía.

Amador estaba enfadado y no quiso dejarse casi nada en el tintero. Aunque Rocío Jurado falleció rodeada de todos sus seres queridos, el invitado quiso recordar cómo fueron los últimos días de vida de su hermana. "Lloraba porque 'no podía más' y confesaba que quería 'tirar la toalla porque se encontraba con muy poca fuerza'", aseguraba emocionado.

Cuando la familia se encontraba en Houston, donde la cantante fue tratada de su enfermedad, Amador expresaba que Fidel tenía unas inquietudes económicas bastante inoportunas: "Quería saber qué iba a pasar con la herencia (que ascendía a 7 millones de euros) cuando Rocío muriera", afirmaba Amador, quien añadió que la pareja de Rocío Carrasco aseguraba que ese interés era en realidad una broma. Además, parece ser que el sevillano supuestamente se refería a Gloria Camila y a José Fernando como "los inmigrantes" y también se mostraba impaciente por saber "qué iba a pasar con ellos".

Para rematar, el hermano de Rocío Jurado aseguraba que a ella "nunca le gustó Fidel". "Mi sobrina ha sido siempre una niña simpatiquísima. Era encantadora hasta que dejó de serlo. Alguien con mucha ambición la ha abducido y ese 'alguien' era, y es, su marido", añadía en la entrevista.

El testamento de Rocío Jurado

En la primera reunión del testamento de "la más grande" se contempló que a los nietos le correspondía una cuarta parte de su bienes, pero que en aquel momento había conflictos familiares con Antonio David y se decidió retirar este porcentaje. Razón por la que finalmente no se le asignó nada ni a Rocío y David.

Pero, ¿qué ocurrió realmente? Amador cuenta que el albacea "le hizo una pirula" y sufrieron "una medida de presión". "Quería que firmáramos lo que a ella le daba la gana", confesaba. Pero se negaron a hacerlo porque salían todos perjudicados y Rocío Carrasco acabó llamando "sinvergüenza" a su tía Gloria.