El cambio radical de Paula Echevarría y su arrepentimiento por errores del pasado

La actriz ha reaparecido en un acto después de que su ya exmarido, David Bustamante, concediera una entrevista exclusiva en la revista ‘¡Hola!’, previo pago millonario. Paula Echevarría ha comenzado una nueva etapa desde que firmara su divorcio y no hay más que ver las imágenes en las que ya no se esconde y alardea de amor, con futbolista Miguel Torres.

Sin embargo, no ha sorprendido con un cambio radical de actitud, tirando pelotas fuera con todas las preguntas, incluso al preguntarle si ella y Miguel van en serio después de haberles visto de la mano por Madrid, se ha limitado a decir:“Todo muy bien”. Al hacerle hincapié en lo feliz y radiante que se la veía ahora, señalaba: “Siempre hay un motivo para sonreír”.

Con estas frases tópicas nos hemos encontrado en su primera reaparición pública ante los medios con motivo de haberse convertido en la nueva embajadora de la firma de lencería y ropa de baño, Etam. Por ello, se presentó ante los medios con un bañador de lo más sexy, estilo body, y un traje de color rosa.

“Quizás he hablado demasiado. Tengo que tener más cuidadito”

Después explicaba el motivo de este cambio: “Si algo me ha dado la edad, que ya tengo 40 años, es que me he vuelto mucho más recelosa de mi vida privada y a lo mejor más cautelosa también, lo que he vivido este año también me ha dado un poco de perspectiva y ver las cosas desde otro punto de vista, a lo mejor ser más prudente a la hora de hablar de ciertos temas, que alguna vez me ponía aquí a hablar como si estuviera en casa con mis colegas tomando café y me he dado cuenta de que no es tan así. Entonces no es una cuestión de echar en cara nada, simplemente cuando están raras las cosas, es una cuestión personal, una decisión personal, de guardarme mis cosas para mi y tener más cuidadito”.

Parece que con el divorcio, Paula Echevarría ha pasado página y ha reabierto una nueva etapa en la que no quiere cometer errores del pasado. “Quizás he hablado demasiado, pero no es una cosa contra los medios ni que haya cambiado nada en mi vida. Simplemente que, todo lo que ha pasado, lo que he vivido, lo que he hablado y con toda la persecución... te hace ver las cosas de otra manera y te vuelve más cautelosa a la hora de hablar de ciertos temas”.

¿Le molestó a Paula que Bustamante 'vendiera' su divorcio?

Respecto al divorcio de David Bustamante, señalaba: “Yo firmé el comunicado y considero que, ahí ya he dicho todo lo que tenía que decir respecto al tema". En cuanto a si le molestó que el cantante sacara dinero con el comunicado, indicó: “Si es que, cari, ya está hecho, ya está”, dejando entrever que no le había hecho mucha gracia.

Tampoco quiso mojarse sobre si le había parecido bien o mal la exclusiva que dio David Bustamante en la revista ‘¡Hola!’, cuando él siempre se ha mostrado reacio a hablar: “Cada uno es como es. No me sorprendió porque él me lo dijo antes y me contó que lo iba hacer, así que no fue como: ‘ah, sorpresa’, no, porque yo ya lo sabía, pero ¿qué me sorprendió que lo contara? Mmmm… Son diferentes formas de ser. Yo soy más de desde el primer día salir y estar aquí, como estoy con vosotros ahora mismo, y él se guardó más y en un momento dado, sale todo a la vez”.

Al preguntarle si ella había estado de acuerdo con ello, dijo: “Yo no soy nadie para prohibir nada a nadie, somos todos ya mayorcitos y sabemos lo que hacemos y lo que no, lo que queremos hacer y lo que no. Y ya está. No censuré ninguna pregunta, también considero que él no iba a decir nada del otro mundo”.

Paula: “David no es tan tonto como para repartir la exclusiva”

El aspecto que sí volvió a dejar claro es que ella no cobró nada de la entrevista: “Hombre claro, eso está más claro que el agua, para empezar porque no creo que él sea tonto para dar la cara y que encima nos lo llevemos los dos. Eso es básico y no hay que pensar mucho más allá”.

Al preguntarle si le pidió perdón a David después de que éste supuestamente se hubiera molestado al ver que su hija Daniella fue fotografiada con una camisetadel Málaga, equipo de fútbol de su novio, tampoco quiso pronunciarse: “Eso es entra ya en.. fíjate si te estoy diciendo que me he vuelto celosa de mi intimidad y ahora me preguntas eso..”. Aunque después comentó: “Como todo lo que yo hago en mi vida es de manera natural, si es que ya está hablado con quien lo tenía que hablar y ya está”.

A pesar de haber puesto punto y final a su matrimonio y de haber comenzado otra relación, Paula dejó claro que su relación con su expareja es “muy buena” y después puntualizó: “Es normal, es como debe de ser. Cualquier cosa que no fuese así sería lo que no fuese normal”.

En cuanto a cómo lleva el aluvión mediático de los últimos meses, señalaba: “A ver, mal. Hay días que cuesta más que otros, pero bueno, también es una cosa que lo entiendo hasta cierto punto. Hay días que lo entiendo menos porque ya lleva un año y pico, y yo creo que ya deberíamos echar el freno todos un poco ya”. Sobre si Miguel lo lleva bien o mal, se limitaba a decir: “Preguntárselo a él”.

Paula apela todo el rato a la prudencia

A pesar de que hasta que firmó el divorcio y salió el comunicado, no se ha dejado fotografiar junto a Miguel, ni han salido en fotos de la mano, Paula explicaba que no se ha sentido nunca “encorsetada”. “Quienes me conocen un poco saben que yo nunca llevo corsé, ni vengo con ideas preconcebidas, ni con respuestas preparadas ni nada. Yo soy bastante natural y bastante transparente siempre. Sentiré que me quito el corsé el día que me dejen de seguir un poquito.”

Después continuaba explicando: “La vida lleva sus partes y sus ciclos y no se trata de poder o no poder, se trata de querer o no querer”. Para después explicar que no le cambió ningún chip sino que “son las circunstancias y cómo se van dando las cosas. “Como todo en la vida, todo tiene un tiempo prudencial y hay que ser prudente, nada más”.

Al preguntarle cómo era convivir con un futbolista, se mostró molesta: “Yo no convivo con ningún futbolista y creo que ya está bien con el temita”. Tampoco quiso decir nada cuando se le preguntó qué destacaría de Miguel, se limitó a decir: “Gracias, guapos”.

La actriz ha comenzado sin duda una nueva etapa y ha iniciado una nueva forma de ser y estar con los medios. En estos cambios también se encuentra su nueva casa. Paula confirmó que se había comprado una nueva finca pero mientras sigue viviendo con su hija en la casa en la que vivía con Bustamante. Una casa que dejará, según declaró, “cuando tenga la otra”.