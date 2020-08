El tenso enfrentamiento entre Patricia Pardo y unas okupas: "A ver si dejáis de chupar tanta polla"

Patricia Pardo, la sustituta de Ana Rosa Quintana durante sus vacaciones de verano, ha protagonizado un tenso enfrentamiento con unos okupas, un tema que está provocando serios problemas en toda España y que se ha agravado en los últimos días en Barcelona donde los vecinos casi llegan a las manos en el municipio de Pallejà. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que terminar interviniendo en la zona.

Tras ello, 'El programa del verano' ha hablado de la okupación y para ello ha entrevistado a dos jóvenes, Laura y María, que fueron desalojadas por una orden judicial tras okupar una casa del mencionado municipio, concretamente un chalet adosado. Estas comenzaban contando la historia así: "Nosotras también somos víctimas, a nosotros también nos vendieron esta casa".

En la entrevista, las okupas han señalado que no han robado nada y que incluso han llegado a poner denuncias para poder seguir viviendo en el domicilio. Las dos jóvenes han asegurado que no pueden más con la situación de acoso y derribo que están sufriendo por parte de "nazis, racistas y catalanes que son muy mala gente".

Han confesado que pagaron 4.000 euros por entrar en la casa

La presentadora las ha recriminado que no hayan dado la cara delante de las cámaras, al igual que lo habían hecho los vecinos, a lo que ellas se han defendido diciendo que les estaban poniendo el "papel de malas", a lo que Patricia Pardo les respondía: "El papel de malas no, el papel de okupas".

Después las dos okupas han relatado, para sorpresa de todos, cómo como okuparon la propiedad. "Vino un chico que se dedica a abrir casa del banco nos dijo que había una casa libre, nos pidió un dinero y no hay más". Las dos mujeres han contado que pagaron 4.000 euros por ello".

Después de dar esta insólita información, ellas mismas confesaban: "Estas gestiones ilegales no hay que hablarlas en televisión".

Laura y María han apelado a la defensa de los derechos de la mujer y han señalado: "Me parece mal que veáis que están pegando a dos niñas y que no digáis nada". Ha sido entonces cuando Pardo ha pedido que no comparen los derechos de la mujer con el movimiento okupa y les ha dicho que el programa le estaba dando la oportunidad de defenderse y contar su versión en directo.

Las dos mujeres han mandado un mensaje amenazante al resto de vecinos o propietarios del domicilio: "Si abren esta casa teniendo yo mis cosas ahí dentro quemo todo Pallejà".

"Tú, Patricia deberías ser un poquito objetiva y nos estás atacando"

"Sabéis que estáis tratando con una mafia", les ha dicho Pardo. La tensión ha ido en aumento cuando las entrevistadas se han quejado de que las preguntas estaban dirigidas a atacarles y les sugerían cómo hacerlo. Patricia les respondía enfadada: "Solo faltaría que nos dijerais lo que tenemos que preguntar".

Las okupas han continuado criticando a Pardo: "Tú Patricia, tú como presentadora deberías ser un poquito objetiva y nos estás atacando bastante". Pardo les respondía: "Sí, es verdad. Tenéis toda la razón", reconociendo que el tema de la ocupación es un tema que le enfada tanto que es "profundamente subjetiva" y añadía: "¿Sabes lo que pasa? Que cuando os sentís acorraladas por las preguntas no queréis seguir con la entrevista".

Las okupas a Patricia:"Búscate otros cinco minutos de televisión con otras"

La respuesta de la presentadora ha provocado que las entrevistadas dieran por concluida la conexión: "Júzgate a ti como profesional. Aquí se acaba la entrevista. Búscate otros cinco minutos de televisión con otras personas porque con nosotras ya no".

La entrevista ha ido a más cuando uno de los colaboradores, el psiquiatra José Miguel Gaona les recriminaba: "A ver si buscáis un trabajito como todos los curritos de este país y no sois tan caraduras y pagáis un alquiler". Las okupas han respondido: "A ver si dejáis de chupar tanta polla en la tele".

Tras dar por finalizada la entrevista, Patricia ha señalado: "No merece la pena, solo hay que escucharlas hablar. Se están retratando ellas solas. Las preguntas son precisas y correctas, pero como no tienen salida no dan más explicaciones, por eso nos insultan y nos atacan".

Después Pardo ha añadido: "Yo estoy del lado de la ley, considero que no han dado la cara y me parece muy oportuno lo que decía Gaona: ¡que se busquen un trabajo!".

Patricia Pardo estalló días antes con otra okupa

No es la primera vez que Pardo estalla contra los okupas. La semana pasada pronunció estas palabras: "En España hay 87.500 jetas, en su gran mayoría como esta señorita. Nos gustaría que se le pudiese ver el rostro, pero tenemos que actuar con mucha cautela y no podemos hacerlo. Es todo tan indignante".

La presentadora fue más allá e increpó como la okupa hablaba "con descaro y una falta de respeto" al resto de vecinos y hacía hincapié en la imagen tan cuidada que tenía la mujer. "Va perfectamente maquillada, bien vestida, bien peinada y con la manicura perfecta".