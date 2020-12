¿Qué me pongo esta Navidad? Tendencias que no pueden faltar en tus 'looks'

El destino ha querido que las Navidades del 2020 vayan a ser inolvidables y, aunque no sean por motivos positivos, tenemos la posibilidad de verlo desde otro prisma y enfrentarnos a ellas como unas fiestas diferentes y originales. Vamos a vivirlas con restricciones, limitaciones de aforo, toques de queda... pero nada nos debería de impedir celebrarlas como se merecen y arreglarnos para la ocasión con nuestras mejores galas. Puede ser que sólo podamos lucir outfits ante los más allegados, pero siempre podemos hacer uso de las redes sociales para ampliar la audiencia y presumir ante nuestros seguidores.

Aunque se pueden hablar de looks típicamente navideños, cada año nos trae una variedad de nuevas tendencias que es importante tener en cuenta. En líneas generales podemos decir que 2020 ha decidido que la mujer cerrará el año brillando por todo lo alto sumergida en tejidos vibrantes y con detalles que rememoran el glamour hollywoodiense. Ellos tendrán que desfilar por una pasarela completamente opuesta. En su caso, el hombre debe elegir una sobriedad máxima, pero repleta de elegancia, y con una mirada moderna que da paso a un nuevo estilo masculino.

Desde Vozpópuli te vamos a dar los trucos necesarios para lograr unos 'looks' perfectos durante todas las fiestas navideñas. Repasaremos los ingredientes básicos para elegir un outfit viajando por los colores, estampados o tejidos de tendencia y lo único que tendrás que hacer es seleccionar aquellos que más te gusten y saber combinarlos entre sí. Además no nos olvidamos de la belleza para que tu cabello y tu piel luzcan a la altura del look elegido.

¿Qué me pongo en Navidad?

Grábatelo a fuego: lo que no puede faltar en tu looks navideño son las lentejuelas. Este año, es su año, y han invadido todo tipo de prendas para dar la bienvenida al 2021. La tendencia es sumergirse de lleno en ellas eligiendo un total look. ¿Miedo a llamar demasiado la atención? ¡No te preocupes! Esta vez toca vestirse cómo si nos hubiesen elegido para dar las campanadas desde la Puerta del Sol. ¡Tiembla Pedroche!

Otra de las tendencias que no podemos pasar por alto esta temporada es la revolución de los trajes sastre. Si siempre los asociamos con un estilo working para ir a trabajar, saber elegirlos en ricos tejidos como el terciopelo (o de nuevo, las lentejuelas) les aporta una imagen muy festiva ideal para estas fiestas.

Si te hemos hecho dudar entre elegir un vestido o un traje de chaqueta, siempre puedes decantarte por un híbrido entre ambos como es el mono. Resulta de lo más cómodo pero aporta una imagen completamente diferente y, sabiendo elegir el tejido y el patrón, pueden ser un cómplice ideal para sacar a la luz tu lado más femenino y elegante.

Los colores a tener en cuenta

¿Hay algún color más navideño que el rojo? Pues claro que no, si no que se lo pregunten a Papá Noel. La suerte de este año es que es uno de los tonos de tendencia durante toda la temporada así que no sólo nos será más fácil que en otras ocasiones encontrar el outfit que más nos guste, sino que además podremos amortizarlo hasta la llegada de la primavera.

Otro de los elementos más navideños que existen, y que también es tendencia total este invierno, son los cuadros tartán. Si los elegimos en color rojo, estamos matando dos tips de nuestro listado en un solo tiro. Igual de bienvenidos son los cuadros en otros colores como el blanco, el marrón o el amarillo. Eso sí, que respiren aire británico como recién llegados del mismísimo London.

Los detalles que marcan la diferencia

La Navidad es el momento perfecto para arriesgarnos un poco más de lo normal y elegir prendas que quizás en otro momento no nos atreveríamos a lucir. Esta es la razón por la que te vamos a proponer que, de una vez por todas, le des una oportunidad a las mangas abullonadas. Llevan siendo tendencia durante todo el año y estamos seguros de que no se van a extinguir en la próxima temporada.

Pero el adorno más importante para esta Navidad van a ser los lazos. Da igual cómo incorporarlos a tu look, pueden ser vistiendo prendas con lazos, con el nudo de los cinturones, en coleteros o diademas... pero este año son imprescindibles. ¡Róbale todo el protagonismo al árbol de Navidad!

Los complementos perfectos para las fiestas

De nada sirve que elijamos las prendas perfectas para vestir en las fiestas si después lo arruinamos con unos malos complementos. Esta Navidad dejaremos las sandalias tranquilas porque el mejor calzado serán los zapatos de salón. Si el look es muy llamativo, elige unos sencillos y básicos que luego podrás usarlos hasta la saciedad.

Si este año tienes la fortuna de salir de casa, no puedes dejar de pensar en el bolso que te acompañará. Los 'clutchs' son la mejor opción para complementar un 'outfit' de fiesta. Cuantos más pequeños mejor, sobre todo este año en el que los minibolsos han causado verdadero furor. ¡Ojo! La talla mínima la marcará siempre tu móvil.

¡No te olvides de las joyas! No pueden faltar en las fiestas navideñas. Son otro elemento que te ayudará a tener esa imagen brillante que la moda demanda esta temporada así que no dudes en hacerte con piezas grandes, repletas de strass o cristales y combinar diferentes collares, anillos o pendientes. En joyería, este año, no nos podemos quedar cortos.

Si lo que quieres es dejar boquiabiertos a la familia y que durante todo el 2021 no se deje de hablar de tu look, elige el complemento favorito para las fiestas que son los guantes largos. Son un derroche de glamour, una vuelta al Hollywood de los años 40, un homenaje a la famosa Gilda y un accesorios que sólo estará a mano de las mujeres más elegantes.

La belleza en Navidad

Si en tus estilismos las prendas son básicas y los complementos indispensables... la belleza no se puede quedar atrás. Comenzaremos con la peluquería donde uno de los peinados que más van arrasar este final de año son las coletas altas al más puro estilo Ariana Grande. El toque que tienes que tener en cuenta es tapar el coletero con tu propio pelo y no dudar en recurrir al truco de postizos para lucir melenón. ¡Hasta la Pantoja se ha apuntado a lucirlo en 'Idol Kids'!

El maquillaje también tiene que contar con toda tu atención. Hay tres elementos que resultan ganadores este año y que son bien fáciles de realizar. No dudes en jugar con el 'eyeliner' dibujando formas divertidas que enmarquen tu mirada, para la piel se lleva conseguir el efecto 'cara de porcelana' y en tus labios no puede faltar el rojo.

Tienes que saber que las manicuras de fantasía ya no son cosa de celebrities. Las famosas uñas de Rosalía se han democratizado y ahora pueden ser defendidas por cualquier mujer aunque no pise una alfombra roja. No hace falta llegar hasta esos extremos, pero no dudes en acudir a un centro especializado y darte el capricho de lucir unas manos envidiables durante todas las fiestas.

Así debe vestir el hombre en Navidad

Los hombres no pueden quedarse atrás y también tienen derecho a diseñar sus estilismos para estas fechas. Si quieres lucir traje, debes saber que el color estrella de la temporada es el chocolate. Podrás escoger un modelo en cualquiera de sus gamas. Se trata de un tono que se escapa de lo habitual así que lo mejor es combinarlo con una camisa blanca y una corbata discreta.

Hay alternativas al elegante traje de chaqueta. Comenzamos recurriendo a un sustituto para la americana. Si quieres dar una imagen más juvenil y desenfadada, arriesga cambiando la chaqueta por una cazadora de cuero. Las que mejor combinan en este estilo son las denominadas 'perfecto' y puedes defenderlas igualmente con camisa, corbata y pantalones de vestir.

Si de lo que quieres prescindir es de las ataduras de una camisa abotonada, este año tienes la suerte de que los jerseys de cuello alto están arrasando en moda masculina. Pueden resultar igual de elegantes que una camisa y, sin duda, son mucho más cómodos y versátiles. Si no estás acostumbrado a las corbatas o pajaritas, es el camino que debes elegir.

Los colores para el hombre

Estas Navidades el hombre tiene que tener en cuenta que los focos se van a dirigir hacia las mujeres. Como nada se puede hacer ante el brillo de las lentejuelas, lo mejor es apostar por los 'total look' en negro y es que este es el color fetiche que el hombre debería vestir de cabeza a pies durante toda la temporada.

Pero algo compartimos con las tendencias femeninas esta temporada y es la invasión por los cuadros de estilo british. Si en el caso de ellas nos decantábamos por los tartanes, los hombres deben de apostar por los cuadros Príncipe de Gales. Encajan de maravilla con los trajes de chaqueta pero igualmente puedes defenderlos por separada eligiendo sólo unos pantalones o una americana.

El toque final al estilismo

La corbata es uno de los accesorios favoritos para complementar tus looks de fiesta. Este año debes de conocer apuntarte a las corbatas camufladas. No pienses que son aquellas con print militar, es la tendencia de que se confundan con la camisa porque se llevan del mismo tejido y color. Un duro competidor de la corbata será el lazo que puede estar incorporado o no en el diseño de la camisa.

Tus pies deben de irse despidiendo de los típicos zapatos de vestir porque la tendencia para esta temporada es calzar botines en cualquier ocasión. Las Navidades no son una excepción así que no dudes en elegirlos para combinar con tu outfit porque pueden resultar igual de elegantes.

Y por último, un capricho. ¿Te has dado el lujo de visitar una barbería? Si luces barba o bigote deberías de darte el homenaje y pedir cita para uno de estos días. Aunque luzcas una barba de aspecto despreocupado, cuando te pongas en mano de un profesional descubrirás la diferencia.

Aún te quedan unos pocos días para que pongas a punto tu armario para la Navidad. ¿Te hemos ayudado a elegir tus estilismos para estas Fiestas? ¿Qué look ya tienes decidido?