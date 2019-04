Las caras y lujosas vacaciones de Mila Ximénez en un hotel de cinco estrellas

Mila Ximénez ha aprovechado los días festivos de Semana Santa para escapar lejos de 'Sálvame'. La tertuliana, que colabora a diario en el programa de Telecinco, ha decidido desconectar de todo y de todos en El Puerto de Santa María, en Cádiz.

Las caras vacaciones de Mila Ximénez

La asalariada de Mediaset se ha alojado en un hotel de cinco estrellas, llamado Duques de Medinaceli. Se trata de una casa palacio andaluza del S.XVIII, convertida en hotel, en pleno centro histórico de Cádiz.

Un hotel de lujo

El alojamiento cuenta con 19 suites y nueve habitaciones dobles. Los precios rondan los 200 euros la noche. Si ha estado los cuatro días festivos, se habría dejado, mínimo, 800 euros solo en dormir.

Mila vuelve a su Andalucía natal

Todo apunta a que Mila ha disfrutado de estos días junto a una se sus hermanas, con quien compartió una fotografía en Instagram al inicio de las vacaciones. "Me has enseñado tantas cosas. Entre ellas, brindar por la vida, aunque ella no te invite. Te quiero hermana", escribió junto a la siguiente instantánea:

La colaboradora, que no tiene pareja conocida, decidió regresar a su Andalucía natal, pues recordemos que es de Sevilla.

Relajada lejos de 'Sálvame'

Este descanso le ha venido de lujo a la colaboradora. "Encontrar un hueco en el universo, donde nada interrumpa nuestro espacio, es la única forma de volver al ruido", escribió junto a esta foto, en la que se la ve de lo más relajada en el paseo marítimo del Puerto de Santa María.

¿Qué opinas de las vacaciones de Mila? ¿Merecidas?