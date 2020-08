Miguel Bosé, acorralado: los famosos se unen para desenmascararle

En las últimas semanas, Miguel Bosé ha sido el protagonista de numerosos titulares por sus declaraciones sobre el coronavirus. En su cuenta de Twitter, el cantante colgó un gráfico en el que se relacionan los países con mayor mortalidad de la covid con los que más se vacunan de la gripe.

Y no solo eso. El 'amante bandido' respaldó la manifestación antimascarillas que se hizo en Madrid anunciando que acudiría a la protesta, lo que le supuso fuertes críticas en las redes sociales. No cansado con esto, además cree que hay una conspiración con la vacuna: "A eso me niego absolutamente porque, si nos la quieren poner a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, empiezo a pensar que hay algo dictatorial".

Toñi Moreno y Corredera, hundidas por el cantante

"Yo nunca tengo claro si se puede separar la persona del artista", explicó en SálvameCarlota Corredera antes de compartir la terrible experiencia que tuvo entrevistando a Miguel Bosé. "Le admiro como cantante, me parece una máquina. Pero en las distancias cortas, yo le he conocido y puedo decir que nadie me ha tratado nadie peor en la vida", relató la presentadora.

Cuando trabajó en Diario 16, una de las primeras entrevistas que hizo fue al artista y jamás esperó el trato que recibió por su parte. "Tuvo mucha falta de empatía hacia una joven que acaba de empezar en el mundillo", expresó Corredera. "A mí me sudan mucho las manos y siempre lo paso mal al darla porque me da palo. La cara de asco no la disimuló. A partir de ahí todo fue a peor. Le empecé a entrevistar y en cada pregunta la cara iba a peor. Me trataba como si fuese la última mierda", añadió sobre su mala experiencia.

Pero no fue la única que vivió un momento tenso con él. Toñi Moreno confesó en Viva la vida que Bosé le hizo llorar. Cuando trabajó como reportera de Andalucía directo, tuvo que ir a cubrir una rueda de prensa protagonizada por el artista y Ana Torroja. Además de cubrir la presentación, quiso hacer algunas preguntas individuales, algo que el representante del cantante aceptó y prometió. ¿Qué sucedió? Eso no se cumplió cuando Moreno llegó al lugar.

"Le dije que estábamos un pelín enfadados porque nos había prometido que iba a dar entrevistas. No pude terminar, él dijo: 'Por favor, fuera' y vino un hombre muy grande para echarme. Dije que me iba junto a mis compañeros, pero allí no se fue nadie", explicó entre risas la presentadora, ironizando con el gran compañerismo que existe en su profesión y confesando que acabó "llorando muchísimo".

Anabel Alonso y Luís critican a Bosé

Las reacciones contra las afirmaciones del cantante no se han hecho esperar y una de las más comentadas y celebradas ha sido la de Anabel Alonso, famosa por no callarse nada en Twitter. La actriz le ha dedicado tres simples palabras para exponer su postura:"¿Virus, tal vez?", escribía respondiendo a un tuit de Informativos Telecinco que recogía las polémicas palabras del músico.

Por su parte, Luis Tosar, sin nombrar al cantante directamente, también se ha mostrado muy crítico con los que niegan la existencia de la pandemia: "No tenemos por qué soportar que a una persona se le vaya la cabeza. Parece que no ha tenido a alguien cercano (sufriendo las consecuencias de la enfermedad), para tener referencia de la devastación que produce todo esto. No se entiende", relató en en el Festival de Malaga.