Guerra sucia entre Makoke y Matamoros: "Me dijiste que dejarías a tu novia en un mes"

Desde que firmaron el divorcio, Makoke y Kiko Matamoros están a la gresca. Una 'guerra sucia' cuyo último capítulo tuvo lugar este fin de semana.

La rubia se sentó en el 'Deluxe' y acabó largando lo más grande del que fue su pareja durante casi dos décadas.

Una boda para "joder a Belén"

La exconcursante de ‘GH VIP’ puso en duda el romance de Kiko con su nueva novia, Cristina Pujol. "Kiko muestra una cara en la tele y otra detrás".

El televisivo, que anunció que se casaría con Cristina el 21 de junio, justo un día antes de la boda entre Belén Esteban y Miguel Marcos. La rubia añadió además que Kiko habría elegido ese día con la única intención de "joder a Belén Esteban", pues así se lo dijo él.

Kiko me dijo que dejaría a Cristina

Kiko, que se encontraba viendo la entrevista, entró por teléfono en directo. Y Makoke acabó asegurando que él le había confesado que a Cristina iba a dejarla en un mes: "A esta la mando a Albacete en un mes".

Ambos están muy dolidos

En la conversación entre ambos también salió a relucir la entrevista que dio Makoke en 'Lecturas' el pasado miércoles, en la que dijo que Kiko no estaba "feliz ni enamorado".

El exmarido de la rubia estaba muy enfadado, ya que sentía que ella le había hecho daño y faltado al respeto, a lo que Makoke no tardó en responder: "¿Tú sabes lo que es hacer daño? Lo que tú me has hecho".

Además, la exmodelo le mandó un recado a la novia de Kiko: "Si quieres a Kiko, no entres en guerra conmigo".

