Matamoros confiesa: “Me operan de urgencia de varios tumores. Me pongo en lo peor”

El colaborador de 'Sálvame' y su novia, la modelo Marta López Álamo, de 22 años, son los protagonistas de la portada de ‘Lecturas’ de este miércoles. En la revista, Kiko Matamoros ha hecho su confesión más dura: “Me han detectado varios tumores en la vejiga, los cinco primeros días de agosto me tienen que operar de urgencia. Estoy mentalizado para lo que pueda pasar”.

Kiko ha relatado cómo se enteró de la enfermedad: “Un día me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre y me levanté con ganas de orinar y, horrible, todo sangre, con coágulos… Aguanté el chaparrón como pude, no quise despertar a Marta. Esto pasó hace como un mes. Por la mañana, nos fuimos a urgencias. Tenía una hemorragia, intentaron hacerme un análisis de orina, pero fue imposible porque lo que había era sangre. Me hicieron una ecografía de los riñones y vieron que tenía la vejiga llena de sangre y coágulos”.

El colaborador de ‘Sálvame’ tendrá que pasar por el quirófano a principios de agosto, justo cuando se cumpla un año de su separación con Makoke. Matamoros es consciente de la gravedad de la enfermedad: “Me pongo en lo peor. Los médicos no son muy optimistas”, ha señalado en la revista.

Una tarde en ‘Sálvame’ comenzó “a empaparse de sangre”

Kiko ha revelado que incluso un día, en un directo de ‘Sálvame’, vivió una situación de lo más incómoda: “Una tarde mientras estaba en la tele, llevaba un vaquero y vi que se empezaba a empapar de sangre”. Sin embargo, pudo solventar lo ocurrido sin que ningún compañero se percatara de ellos.

El colaborador televisivo sólo le ha explicado su estado de salud a dos de sus hijos, Laura y Ana Matamoros. “Me emocioné al hablarlo con Ana. Está muy preocupada”, ha indicado.

Kiko Matamoros: “Me pongo en lo peor”

La expareja de Makoke tiene claro que el vicio del tabaco tiene que ir dejándolo de lado: “Pues estoy… fumando mis últimos paquetes de tabaco. Tengo que dejarlo sí o sí, me han dicho que es perjudicial para la vejiga”, ha declarado.

En estos momentos tan difíciles para Kiko, no se encuentra solo sino que su novia Marta se encuentra a su lado. La pareja está más unida que nunca y acaba de regresar de Colombia, un viaje que los médicos le desaconsejaron que hiciera pero él prefirió disfrutar de unos días con su pareja antes de conocer un diagnóstico que podría cambiarles la vida a él y a su novia.