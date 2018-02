Mila Ximénez abandona 'Sálvame', Kiko Hernández vende sus dos chalets por sus hijas y Kiko Rivera nos presenta a sus pequeñas

Kiko Rivera muestra los rostros de sus hijas: "Se parecen mucho a mí”

Como era de esperar, Kiko Rivera ha posado con su mujer Irene Rosales, su hija Ana, de dos años, y Carlota, la recién nacida, a la que la pareja ocultó el rostro a toda costa nada más salir del hospital para preservar la exclusiva.

El Dj asegura que las dos niñas “se parecen mucho a él” aunque espera que “cuando crezcan se parezcan más a su madre”. También ha hablado de su hermana Isa Pantoja, Chabelita, contra la que arremete: “Mi hermana aún no ha venido a conocer a su sobrina. Se ve que está un poco liada”, señala con ironía.

Además ha aclarado el motivo de la cancelación del viaje de su madre Isabel Pantoja a Miami: “No le han prohibido la entrada en el país, fue por un problema con el visado”.

La nueva casa de Paula Echevarría

Después de que la actriz confirmara por fin que ya están tramitando los papeles del divorcio, ahora se conoce dónde vivirá. Paula Echevarría ha adquirido una parcela en Villafranca del Castillo, que está a tan sólo 250 metros de la casa de David Bustamante, lo que permitirá a su hija Daniella estar cerca de los dos en esta situación nueva para ella.

La parcela que ha comprado la actriz es de 1.660 metros cuadrados y podría haber pagado por ella unos 600.000 euros. Tiene vistas a una gran zona verde y está junto a otro terreno, aún a la venta, que también podría adquirir llegado el caso. (Semana).

Ha nacido una nueva estrella: Amaia, de OT

La última edición de ‘Operación Triunfo’ ha sido todo un éxito y ha hecho récords de audiencia. Prueba de su alcance es que la revista ‘¡Hola!’ lleva en portada a Amaia, la ganadora de ‘OT’, un personaje que no tiene nada que ver con sus tradicionales rostros.

La revista señala que Amaia “vuelve a casa convertida en una estrella” y analiza cómo les ha cambiado la vida a los protagonistas de ‘OT’. (¡Hola!).

Mila Ximénez, estalla y abandona ‘Sálvame’

La colaboradora es la protagonista de dos de las portadas de este miércoles. La revista ‘Semana’ se hace eco de una de las semanas más duras en el plató de ‘Sálvame’ que ha vivido Mila Ximénez después de protagonizar un duro enfrentamiento contra el nuevo colaborador del programa, Carlos Lozano, el nuevo sustituto de María Teresa Campos en la sección ‘El defensor de la audiencia’.

La exmujer de Manolo Santana no puede más y ha tomado una postura radical: abandonar ‘Sálvame’. (Semana).

Mila: “Podría enamorarme de una mujer”

En la otra revista, en ‘Lecturas, la periodista ha abierto las puertas de su estupenda casa de Marbella. Ha arremetido contra Carlos Lozano: “Es un parásito y tóxico” y también ha hablado de amor y sexo. “Podría enamorarme de una mujer”, ha confesado.

Kiko Hernández vende sus dos chalets por 800.000 euros

El colaborador de ‘Sálvame’ abre las puertas de las dos viviendas que ha puesto a la venta por sus hijas: “Es una casa de soltero, no es para vivir con niñas pequeñas, porque está llena de peligros: tiene 3 plantas, escaleras por todas partes, muchos huecos, una piscina grande que no se puede tapar...”.

Se trata de dos chalets que se encuentran juntos, ya que primero compró uno y luego compró la parcela que estaba al lado construyendo así su querida 'Villa Chatín'. “Está hecha a mi gusto y a mi medida. Es la casa de mis sueños”.

Kiko Hernández vende las dos propiedades, juntas o por separado. el primero por 500.000 euros y el segundo, por 300.00 euros. El exconcursante de 'Gran Hermano' dice que tiene casas alquiladas y que sabe por experiencia que “te lo destrozan”, por ello prefiere venderlos. (Diez Minutos).

El drama de Víctor Sandoval

El presentador habla de su situación económica. Tiene su cuenta corriente embargada, dos tumores en la tiroides y asegura que no puede más, no tiene “ni para poder comer”. Por estos problemas ha hecho una dura confesión: “Le pido a dios que se me lleve”. (Lecturas).

David Summers niega que su divorcio haya sido por terceras personas

David Summers, de ‘Hombres G’, ha hablado sobre su divorcio después de que se le viera con otra mujer, Christine, con la que lleva unos meses saliendo. “Es verdad que me he separado. Es una situación muy triste que viene de lejos, de un deterioro de cuatro años atrás”, ha aclarado.

El cantante asegura que la decisión la tomaron hace un año y por eso no es cierto que hubiera terceras personas como se está diciendo. A Christine la conocí más tarde y nada ha tenido que ver en nuestra decisión de divorciarnos”. (¡Hola!).